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經濟

攜程發13億美元票據 同時宣布回購美存託股

【明報專訊】再有中資股發行可換股債券，攜程（9961）（美：TCOM）昨日收市後宣布，擬向合資格機構買家發行2029年到期的13億美元可轉換優先票據，初始買家最多可增購2億美元，即最多發行15億美元票據。集團擬將票據發售所得資金淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。攜程港股昨日收市報408.2元，升0.54%。

擬用於還債拓展海外業務等

攜程同時宣布同步回購，計劃根據現有股份回購計劃進行場外私下協商交易，回購一定數量美國存託股，預期金額最高為4億美元，以吸收買方的初始對冲活動，預料期間同步回購的購買價將為今年6月4日納斯達克市場上最新報告的每股美國存託股出售價。同步回購的資金將來自集團手頭現金，預料可抵消票據轉換後對集團普通股持有人的部分潛在攤薄影響。

票據一經發行將為攜程的一般無擔保債務，其將於2029年6月15日到期，票據持有人可於2027年6月15日或發生根本性變動事件時，要求攜程以現金回購其全部或部分票據。

多家中資科技股先後發CB

今年5月中起已有數家中資股發行可換股債券（CB），包括京東（9618）、阿里巴巴（9988）及聯想集團（0992），京東為首家公司宣布發行17.5億美元CB。3家公司當中以阿里巴巴發行規模最大，最終買家充分行使額外購買權，令發行量達至50億美元，公司亦已使用6375萬美元資金，與選擇權方訂立額外限價看漲交易。

另外，聯想發債目的稍有差異，其目標是引入策略股東開拓中東市場，希望帶來協同效應，聯想發行CB的換股價存在13.5%折讓，京東及阿里換股價則分別溢價35%及30%。

相關字詞﹕同步回購 海外業務 攜程 可換股債券 聯想 京東 阿里巴巴

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