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經濟

兗礦配股五礦供股 共抽水140億 港股兩連升 北水增至88億淨買入

【明報專訊】大市仍處於整固格局，資源股已先開動「抽水機」。兗礦能源（1171）折讓近一成配股集資逾49億元，股價昨急跌逾9%，險守配股價；五礦資源（1208）折讓逾三成供股集資逾90億元，全日挫近13%。兩企共抽水140億元。港股就連升兩日，收報18,444點，升41點，大市成交跌至一周低位。不過北水流入急增1.5倍至逾88億元。分析指出，暫時仍難斷定港股是否出現「抽水潮」，但認為會削弱市場氣氛。

兗礦能源公布，配售2.85億股H股，相當於經擴大已發行H股的9.1%，以及擴大發行股份的3.7%，配售價為每股17.39元（見表1），較上日收市價19.3元折讓9.9%，籌49.56億元，主要用作償還集團債務及補充一般營運資金。兗礦股價應聲下跌，一度逼近配股價，低見17.44元，收報17.54元，下跌9.1%，成交35.7億元。

兗礦挫9% 五礦跌13%

五礦資源亦公布供股集資，每5供2，每股供股價2.62元，較停牌前收市價3.82元折讓約31.4%，發行34.65億股，集資90.8億元，集資所得將用於償還現有債務、支持公司經營礦山的持續開發，以及用作一般營運資金用途。五礦資源復牌後，曾急挫逾15%，低見3.23元，收市仍挫12.8%，報3.33元（見表2）。

資源股雙雙抽水，限制港股反彈動力。恒指輕微低開後早段最多升137點，高見18,541，收市升幅收窄至41點，報18,444。大市連升兩日，累漲364點，但指數仍受制於10天線（18,595點）。國指及科指均升0.3%。

大市成交金額減至1162億元，是5月28日後最少。北水連續第14日流入，昨淨流入88億元，較上日增加159%，北水淨流入金額佔大市成交比例升至7.5%，是4月16日後最高。

美團升4%力撐大市

據報內地多城在提振樓市措施出台後，購房者情緒有所改善，內房股做好，遠洋集團（3377）急升16%；華潤置地（1109）及龍湖（0960）亦升約4%。市場續發酵美國減息機會增，息口敏感科技股普遍靠穩，美團（3690）升4%跑出撐市。

黃國英資產管理創辦人黃國英表示，除了兩隻資源股「抽水」外，早前聯想（0992）、京東（9618）及阿里巴巴（9988）亦發行可換股債券，目前仍難斷定是否已出現「抽水潮」，但相信不是好現象，因為現時港股的賣點是估值低，若市場續有公司「抽水」集資，意味仍有很多平貨供應，會打擊市場氣氛。而且部分公司「抽水」集資並沒有特別原因或發展用途，都是用來還債。他預期港股本周走勢較差，尤其外圍美股反覆偏弱，港股或乏力向上，有機會跌穿18,000點。

明報記者

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