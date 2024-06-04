「金魚街」舖9000萬沽 呎價3.1萬 14年蝕14%

面積2900呎 康年餐廳租用

上述舖位為通菜街141號怡輝大樓地下143及145號舖連1樓B室，地舖面積約2000方呎、1樓約900方呎，合共即約2900方呎，上月以9000萬元售出，折合呎價約3.1萬元；原業主為Splendid Talent Limited，公司董事為游家昌，據知實際持有人為鄺惠邦，於2010年以1.05億元購入，帳面蝕約1500萬元，蝕幅約14%。據了解，上述舖位由康年餐廳承租多年，為該街道指標食肆之一，現時月租約27萬元，按新買家購入價9000萬元計，租金回報率約3.6厘、舖位新買家為Fuger Limited，公司董事姓林，料具內地背景。

佛教團體1800萬購南昌街物業

此外，物業市場新錄宗教人士入市。資料顯示，深水埗南昌街203至211號昌華新樓2樓全層，面積約7000方呎，上月以1800萬元售出、呎價約2571元，買家以釋淨雄登記，與香港佛教三德弘法中心創始人釋淨雄法師同名，料為同一人；物業原業主為資深投資者羅守輝及相關人士，於2009年以632萬元購入，持貨15年，現帳面獲利1168萬元，賺幅約1.8倍。

另利嘉閣（工商舖）地產聯席董事鄧皓表示，火炭坳背灣街57至59號利達工業中心低層單位，面積約16,871方呎，業主意向售價6800萬元放盤，即意向呎價約4031元。