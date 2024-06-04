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經濟

香港地產

寶峰擬短期推 和式典雅現樓示範單位曝光

【明報專訊】雖然近期整體新盤成交放緩，但位處市區傳統豪宅地段的一手豪宅盤，依然不乏大額成交；早前已獲批滿意紙、由泛海（0129）牽頭發展的港島寶珊道寶峰，部署短期內正式登場，而7樓B室現樓示範單位亦曝光，洋溢日式典雅，但不失氣派的設計風格。

單位3700至7200餘呎 同區少提供

泛海執行董事關堡林表示，寶峰早前已獲當局批出入伙紙和滿意紙，目前已屆現樓；全盤提供16伙，單位實用面積介乎3700餘至7200餘方呎，主打4房及5房間隔，屬於港島半山區近期少有提供的全新分層戶型，項目現正進行內部優化裝修，稍後正式以招標形式推出發售。據了解，寶峰單位每方呎管理費接近5元。

至於寶峰現樓示範單位7樓B室，實用面積3773方呎，連私人升降機大堂，以保障戶主的私隱；關堡林表示，集團邀請了日本設計師操刀，室內格局洋溢雅典清新、但不失氣派的和式風格，裝修及設計費涉逾3000萬元，稍後接受貴賓預約參觀，目前亦不乏本地富豪家族的查詢。

上述單位原則屬4房4套設計，但設計師將其中1間房的牆身拆除，成為偏廳，令大廳空間更加寬敞，外連246方呎大露台。

套房浴室打造日本風呂格局

廚房的工作空間同樣闊落，設有中西式煮食爐頭，主要配套家電以德國品牌Gaggenau為主，雪櫃則選用美國品牌Sub-Zero；廚房內同時配備一個可存放約70支酒的酒櫃。

單位另一亮點是主人套房，除充滿優雅別緻的和式氛圍外，主人套房浴室採「五件頭」配備，以及採乾濕分離設計，特設富日本風呂感的木製浴缸。

寶峰去年9月曾經透過招標，率先以2.7億元售出7樓A室，屬實用面積4143方呎4房4套戶型、實呎超過6.5萬元。市場人士推算，以項目總樓面逾7.2萬方呎計，總市值料約60億至70億元。

相關字詞﹕半山區 寶峰 寶珊道 泛海

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