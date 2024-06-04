HADDON擬今加推 最快周六首輪賣 揚海4房天台特色戶1.3億沽 項目次高價

明報記者 江俊洋

THE HADDON公布首批92伙折實均呎19,280元，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，入票的投資者比例有增加，目前佔約35%；他續稱，項目首輪銷售或會推特色戶招標推售，而同系首3期住宅（原稱必嘉坊），2022年開售至今累沽639伙（3項目共涉882伙），套現總額約38.3億元，平均呎價約2.12萬元。

HADDON特色戶將招標發售

雖然整體一手交投放慢，但市場不乏大額一手成交；嘉里（0683）及港鐵（0066）等合作的黃竹坑港島南岸揚海，新售出頂層連天台特色戶，為第1B座32樓A室，實用1901方呎、另313方呎平台和1842方呎天台，4房3套間隔，外望深灣海景，成交價1.3億元、實呎6.83萬元，買家獲兩個車位認購權。

翻查資料，上述單位成交價屬項目次高紀錄；揚海最高價成交於2022年1月錄得，為第1A座32樓A室，同屬頂層特色戶，實用1848方呎，4房雙套設計、附平台和天台，以近1.39億元、實呎7.52萬元成交，創樓盤雙破頂紀錄。

瓏珀山上月底起沽20伙 套4億

此外，資本策略（0497）旗下佐敦高臨，招標售出A1座30樓B室大單位，實用面積1109方呎3房1套間隔，成交價3399萬元、實呎逾3.06萬元，為項目上月開售以來的成交價、呎價新高紀錄。

學者：本月一手成交或跌至千宗

新地（0016）沙田半山豪宅瓏珀山2期，最新再沽出5伙，單日吸金逾9600萬元，包括King Tower 1的19樓C室，實用面積1387方呎4房雙套間隔、連車位成交價2673.2萬元、實呎1.92萬元。項目上月底重推至今累沽20伙，套現近4億元。

綜觀整個5月，一手新盤成交錄約1410宗成交，連跌兩個月，較3月高位約4200宗跌66%，香港大學房地產及建設系講座教授鄒廣榮表示，6月全月一手交投有機會進一步跌至約1000宗，估計是因為購買力強的買家早已入市，而儘管目前發展商以貼市價推盤，惟成效已不及3月時強。