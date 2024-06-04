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經濟
2024年6月4日星期二
周顯 投資二三事
投資策略
港股6月開局升323點 科網車股跑出 高盛看好中資股 調高MSCI亞太指數目標價
內地財新製造業PMI擴張 與官方有別
克魯明：中國「很奇怪」不願增支出振內需
恒地：洪水橋尚有300萬呎農地待發展
日清逾2.7億購韓脆卷零食製造商
花旗：首季高端客升24% 內地客大增
GEM新股高開低走 優博收升6% 街貨轉手率逾1.5倍 分析：走勢差料影響新股氣氛
特專科企晶泰今起招股 李家傑4000萬認購
按證公司轉蝕2.6億 年金保單按年跌32%
鷹君棄提私有化 朗廷急瀉38%
IATA料航空業今年利潤2379億 升11%
豐田等日本5車廠數據造假 6款車停售 涉安全測試違規
「散戶大哥」疑重倉 GameStop曾升七成
Shein據指最快本周申倫敦上市 估值或5000億
張兆聰：樓市尚平穩 信置技術走勢佳可敲
港元定存高息精選
黃雯怡：巨子生物「618」預售佳可吼
陳頴峰：轉數快進軍跨境支付 未來機遇與挑戰（二）
何民傑：香港水務宜民營化
Starliner載人首飛再押後 波音質量堪憂
技術取勝：吉利須重上10元扭跌勢
劉思明：「618」利好物流快遞 順豐同城動力最強
周顯：美股炒風體現通脹
湯文亮：有抵押的債不能算是欠債
HADDON擬今加推 最快周六首輪賣 揚海4房天台特色戶1.3億沽 項目次高價
寶峰擬短期推 和式典雅現樓示範單位曝光
太古城特色戶925萬沽 業主蝕三成
元朗租盤渴市 年輕夫婦2.65萬租山水盈3房
「金魚街」舖9000萬沽 呎價3.1萬 14年蝕14%
周顯：美股炒風體現通脹
【明報專訊】昨天講到通脹，其實在這世上，大部分人都不知什麼是通脹。
相關字詞﹕
財經專欄
投資二三事
周顯
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港股6月開局升323點 科網車股跑出 高盛看好中資股 調高MSCI亞太指數目標價
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