Starliner載人首飛再押後 波音質量堪憂

按合約應在2017年交付營運

波音公司的Starliner太空飛船的首次載人試飛，原定在美國東部時間6月1日12時25分，由美國聯合發射聯盟公司（ULA）的「宇宙神5號」（Atlas V）火箭，從佛羅里達州的卡納維拉爾角太空軍基地發射升空，將兩名美國太空人送往國際太空站。但美國太空總署（NASA）的直播顯示，發射任務在倒數至大約3分50秒時停止。太空總署隨後宣布，因為地面系統故障而取消當日的發射。這次發射任務的承包商ULA表示，位於發射台底部負責啟動發射程序的3部冗餘電腦系統的其中一部出現了問題，導致了發射任務自動暫停。太空總署曾經考慮在6月2日再嘗試發射，但後來表示放棄，以便給團隊更多時間評估地面支援設備問題，將下次發射推遲至6月5日或6日。太空總署其後表示，ULA的技術人員和工程師發現，其中一部電腦機箱內的電源裝置有問題，該機箱已被拆除，更換為備用機箱。

其實，波音公司在5月6日，也曾嘗試進行Starliner太空飛船的首次載人試飛，但因為「宇宙神5號」火箭的液態氧罐的一個減壓閥出現故障，而先後推遲至5月10日和17日。之後，又因為Starliner出現氦氣泄漏問題，再押後至5月21日和25日。據悉，美國太空總署早在2014年9月就分別向波音公司和SpaceX公司提供合約，讓兩者各自研製Starliner載人太空船和載人版「龍」（Dragon）飛船，以便運送美國太空人來往國際太空站。其中，作為老行尊的波音公司獲得的合約金額高達42億美元，Starliner被視為執行這項載人任務的主力工具。而SpaceX的載人版「龍」飛船只是作為備用方案，合約價值26億美元。

按照合約規定，Starliner和載人版「龍」飛船其實都應該在2017年就成功進行至少一次載人試飛，與國際太空站對接。但令人大跌眼鏡的是，Starliner的研發過程極不順利，進度大幅落後。Starliner要到2019年12月20日，才出現首次發射和無人試飛，但以失敗告終，而且表現差強人意，令人非常擔心其安全問題。Starliner那次進入太空軌道之後，波音的工程師發現它上面的計時器出錯，引致燃燒了過多的燃料，而且軌道高度太低，根本無法和國際太空站進行對接，只好提早返回地球。後續檢查更發現，Starliner服務艙在分離過程中，曾猛烈撞擊乘員艙。太空總署承認，若是載人飛行，這種猛烈撞擊或令太空人死亡。

2021年8月，經過改良的Starliner再次被裝上火箭，但卻被發現，它的多個閥門都被腐蝕堵塞，唯有取消發射，再重新檢修。一直到2022年5月，波音公司才成功進行了Starliner的首次無人試飛。但隨後，太空總署又宣布，它的降落傘系統可能比預期脆弱，需要重新設計和測試。結果，它的首次載人試飛一直推遲至今。

料虧損已遠超10億美元

即使Starliner能夠在稍後成功進行首次載人試飛，也只能為波音挽回些少面子，這個項目肯定會帶來巨額虧損。報道稱，波音公司單單為Starliner兩次大幅推遲的無人試飛，就額外增加了接近6億美元的開支。而Starliner整個項目的虧損，相信遠遠超過10億美元。再者，由於SpaceX的載人「龍」飛船成本效益理想，兼且表現優異，由2020年起，就成為運送太空人來往美國和國際太空站的唯一運載工具。就算Starliner未來能夠通過所有測試，也不太可能取回正選地位，只能淪為備胎。

據報道，Starliner飛船高5.03米，採用串聯雙艙的構型，由乘員艙和服務艙組成。乘員艙直徑4.56米，發射質量13.2噸，最多可載7人，也可以客貨混裝。但按照設計，乘員艙只可以重複使用10次，而且每次回收再用的周期長達6個月。單是這兩點，已無法和SpaceX的「龍」飛船競爭。

市值被SpaceX估值大幅拋離

還未上市的SpaceX的最新估值已上升至1800億至2000億美元。反觀波音的市值，近日已跌至大約1090億美元，只相當於SpaceX估值的一半多一點。雖然現時對波音影響最大的問題是在客機業務方面，但兩種業務都同樣出現嚴重的質量管理問題，相信有關問題已經是系統性的，甚至已延伸到企業管治方面。至於波音和洛歇馬丁合組的ULA，報道指兩者早在大半年前已經意興闌珊，交由摩根士丹利和諮詢公司貝恩尋找買家。曾有知情人士表示，Blue Origin和私募股權公司Cerberus等有意收購ULA，但之後沒了下文。

明報記者 薛偉傑

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