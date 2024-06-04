陳頴峰：轉數快進軍跨境支付 未來機遇與挑戰（二）

轉數快支付將會遇到四大挑戰：

1）安全與隱私保護：隨着數字支付的普及，安全和隱私保護問題變得尤為重要。數據泄露、帳戶被盜等風險，都是轉數快要面對解決的挑戰。政府和金融機構必須採取嚴格安全措施，保護用戶個人信息和資金安全，從而增強用戶的信任。

2）用戶教育與普及：雖然轉數快在技術上具優勢，但對很多普通用戶來說，接受和習慣使用轉數快作為支付方式仍需一個過程。政府和相關金融機構需加大對市民的教育和宣傳力度，讓更多人了解和掌握轉數快的使用方法和優勢。只有大多數市民都熟悉並接受，這一支付方式才能充分發揮潛力。

3）技術兼容與標準化：轉數快需與其他支付系統和商戶系統進行兼容和整合，這對成本有一定要求。商戶要聚合不同支付平台、要花費資源和時間，這給轉數快的推廣帶來了一定的挑戰。要克服這一問題，需要政府、金融機構和支付平台共同努力，提供更具效益的聚合支付方案，確保轉數快能夠順暢地與各類支付場景兼容。

4）市場競爭與壟斷風險：隨着金融科技的快速發展，市場上的支付方式和平台也層出不窮。轉數快需在激烈的市場競爭中脫穎而出，這對其功能、服務和用戶體驗提出了更高要求。此外，如何維持市場競爭，確保轉數快在公平的市場環境中運行，也是需要考慮的重要問題。

對未來支付市場發展，筆者有五大展望：

1）多元化應用場景：隨着技術的不斷進步，轉數快有望在更多的應用場景中發揮作用。除了現有的支付、帳單繳付、商戶支付等功能，轉數快還可以進一步拓展到交通、醫療、教育等領域。例如，市民可以用轉數快支付地鐵票、醫療費用、學費等，從而實現真正的「一站式」支付體驗。

2）數字經濟的推動力：轉數快作為數字支付的重要組成部分，有望成為推動數字經濟發展的重要力量。隨着數字經濟的不斷發展，數字支付系統的完善和普及將成為重要的基礎設施。轉數快可通過提高支付效率、降低交易成本，促進經濟活動的數字化轉型，推動整體經濟發展。

3）促進普惠金融：轉數快的普及和應用還有助於促進普惠金融。傳統的信用卡支付無法覆蓋所有人群，特別是低收入階層、未成年人或長者。轉數快作為一種便捷且低成本的支付方式，可以幫助這些人群更容易地進入金融體系，享受基本的金融支付服務。

4）增強支付系統的韌性：轉數快還可增強整體支付系統的韌性。多一種支付方式，就多一層保障。在天然災害、地緣政治危機等特殊情况下，某些支付系統可能會受到影響，而轉數快可作為一種災備方案，確保香港金融支付系統的穩定運行。此外，轉數快還可分散金融風險，避免被單一支付系統壟斷所帶來的風險。

5）促進數據驅動的決策：轉數快產生的數據可為政府和企業提供寶貴的信息，幫助他們做出更精確的決策。例如，通過分析交易數據，政府可以更好地了解市民的消費行為和需求，從而制定出更切合實際的政策和措施。企業也可通過這些數據，優化業務流程，提高運營效率。

總括來說，轉數快在香港和跨境支付領域的發展，既面臨機遇，也充滿挑戰。政府和金融機構需通力合作，克服技術、安全、用戶教育等困難，推動轉數快支付更普及和應用。同時，轉數快的發展也需得到廣大市民和商戶的支持和參與。只有在各方共同努力下，轉數快才能發揮潛力，成為香港和跨境支付的重要力量，推動數字經濟繁榮發展。

亞洲金融科技師學會副主席 元宇證劵行政總裁兼董事

[陳頴峰 金科育律]