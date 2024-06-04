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經濟
黃雯怡 股海文蹤

投資策略

黃雯怡：巨子生物「618」預售佳可吼

【明報專訊】美國4月PCE通脹符合預期，市場憧憬通脹降溫增添聯儲局年內減息希望，美匯指數及債息走低。市場關注周五公布的美國5月非農業職位數據，如勞動力市場降溫將進一步支持聯儲減息預期。港股方面，經過連續兩周回調，有望重返上升軌道。

個股方面，各大電商平台「618」促銷已展開，消費市場呈兩極化發展，中端消費受經濟大環境影響，但奢侈品和低端市場具韌性，優質、兼具高性價比的國貨品牌突圍而出。

膠原蛋白賽道龍頭品牌巨子生物（2367）在「618」表現突出，重組膠原蛋白次拋精華成天貓美妝生產品「618」預售銷量榜首，李佳琦直播間預售首日銷量逾20萬件；重組膠原蛋白修護貼預訂逾2萬件。巨子生物旗下設八大主要品牌，包括可復美、可麗金、可預、可痕等，全品類產品組合共計106項SKU。去年實現營收35.2億元人民幣，按年增49.1%，純利14.5億元人民幣，按年增44.9%。此外，醫美注射產品今年有望為公司帶來收入增長動力，預計兩款醫美注射類產品分別將於2024年上半年和2025年上半年獲批。

巨子生物上月以每股49.4元、折讓6.7%配售3322萬股，集資淨額16.27億元，主要用於核心業務發展及生態圈佈局。投資者憧憬可復美新品在「618」銷量持續增長，同時若注射類膠原蛋白產品獲批，將成股價上升催化劑。當前市盈率約32倍，在美妝品牌國產化趨勢下，料巨子生物的市佔率有望提升。建議49元買入，暫上望58元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]

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