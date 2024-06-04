明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

豐田等日本5車廠數據造假 6款車停售 涉安全測試違規

【明報專訊】日本汽車業造假醜聞升級。日本國土交通省昨公布數據指出，除全球最大汽車製造商豐田（日：7203；美：TM）以外，本田（日：7267；美：HMC）、萬事得（Mazda）（日：7261）、躍馬（Yamaha Motor）（日：7272）電單車廠和鈴木（日：7269）的車輛認證申請，亦存在偽造或操縱安全數據的不當行為。日本國交省已下令豐田、萬事得及躍馬的6個車型，停止銷售或出貨。豐田表示，3個車型暫停交付，將影響其兩條汽車生產線，它們的年產量合共達13萬輛。豐田股價昨跌1.8%，萬事達跌逾3%。

日本國土交通省周一公布，豐田為7款汽車進行認證時存在數據造假，當中包括3款目前生產的車型——Corolla Fielder、Corolla Axio及Yaris Cross的行人安全測試，提交了錯誤數據，並在皇冠（Crown）等4款已淘汰車型的碰撞測試，以違規改裝的車輛進行檢測。

豐田董事長承認忽視認證過程

關於違規問題，董事長豐田章男昨在東京召開記者會，承認「忽視了認證過程，在未有採取適當的安全程序前，大規模生產汽車」，為此「向客戶及所有汽車愛好者致歉」。受認證問題影響，一些著名諮詢機構建議豐田的股東，在本月稍後的股東大會，投票反對豐田章男連任董事長。

萬事得昨亦發出聲明，承認包括Mazda2 和 Roadster RF 在內，5款車型的碰撞測試存在不規範，當中3款車型已經停產。萬事得表示，內部技術驗證及重新進行的測試，確認相關型號的性能，符合正面碰撞時的乘客保護標準，暫毋須召回相關汽車。

萬事得將數據問題，歸因於員工對程序的誤解，而不是「有組織地掩蓋」問題。該公司表示，將承擔供應商因發貨中斷而產生的費用，並確保類似問題不再發生。

日本國交省發聲明稱，違規行為「損害了用戶信心，並動搖日本汽車認證系統的根基」。該部門的官員將於周二依據《道路運輸車輛法》，對位於愛知縣豐田市的豐田總部實地調查。當局亦會於稍後上門調查另外4家涉及認證不規範的車企。

恐進一步打擊日本汽車業信譽

豐田全資子公司大發工業（Daihatsu）去年底的一項內部調查顯示，其大部分車型未經過適當的碰撞安全測試。豐田的叉車製造商——豐田自動織機（Toyota Industries）已在1月暫停所有引擎出貨，原因是調查發現功率輸出數據涉及造假。這些事故觸發日本國交省下令85家車企及零件供應商，重新檢查其認證程序。

據日本國交省公布的數據，豐田、本田、萬事得、躍馬和鈴木過往生產的32個車型，均存在認證不規範問題，恐進一步打擊日本汽車業信譽。近年日產（日：7201）、萬事得和鈴木等也曾存出排放數據造假等醜聞。安全氣囊製造商高田（Takata）因產品瑕疵而引發的全球大規模回收，最終導致該公司於2017年申請破產。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕豐田章男 鈴木 躍馬（Yamaha Motor） 萬事得 本田 豐田 醜聞 造假 汽車 日本

上 / 下一篇新聞

港股6月開局升323點 科網車股跑出 高盛看好中資股 調高MSCI亞太指數目標價
港股6月開局升323點 科網車股跑出 高盛看好中資股 調高MSCI亞太指數目標價
內地財新製造業PMI擴張 與官方有別
內地財新製造業PMI擴張 與官方有別
克魯明：中國「很奇怪」不願增支出振內需
克魯明：中國「很奇怪」不願增支出振內需
恒地：洪水橋尚有300萬呎農地待發展
恒地：洪水橋尚有300萬呎農地待發展
日清逾2.7億購韓脆卷零食製造商
日清逾2.7億購韓脆卷零食製造商
花旗：首季高端客升24% 內地客大增
花旗：首季高端客升24% 內地客大增
GEM新股高開低走 優博收升6% 街貨轉手率逾1.5倍 分析：走勢差料影響新股氣氛
GEM新股高開低走 優博收升6% 街貨轉手率逾1.5倍 分析：走勢差料影響新股氣氛
特專科企晶泰今起招股 李家傑4000萬認購
特專科企晶泰今起招股 李家傑4000萬認購
按證公司轉蝕2.6億 年金保單按年跌32%
按證公司轉蝕2.6億 年金保單按年跌32%
鷹君棄提私有化 朗廷急瀉38%
鷹君棄提私有化 朗廷急瀉38%
IATA料航空業今年利潤2379億 升11%
IATA料航空業今年利潤2379億 升11%
「散戶大哥」疑重倉 GameStop曾升七成
「散戶大哥」疑重倉 GameStop曾升七成
Shein據指最快本周申倫敦上市 估值或5000億
Shein據指最快本周申倫敦上市 估值或5000億
張兆聰：樓市尚平穩 信置技術走勢佳可敲
張兆聰：樓市尚平穩 信置技術走勢佳可敲
港元定存高息精選
港元定存高息精選
黃雯怡：巨子生物「618」預售佳可吼
黃雯怡：巨子生物「618」預售佳可吼
陳頴峰：轉數快進軍跨境支付 未來機遇與挑戰（二）
陳頴峰：轉數快進軍跨境支付 未來機遇與挑戰（二）
何民傑：香港水務宜民營化
何民傑：香港水務宜民營化
Starliner載人首飛再押後 波音質量堪憂
Starliner載人首飛再押後 波音質量堪憂
技術取勝：吉利須重上10元扭跌勢
技術取勝：吉利須重上10元扭跌勢
劉思明：「618」利好物流快遞 順豐同城動力最強
劉思明：「618」利好物流快遞 順豐同城動力最強
周顯：美股炒風體現通脹
周顯：美股炒風體現通脹
湯文亮：有抵押的債不能算是欠債
湯文亮：有抵押的債不能算是欠債
HADDON擬今加推 最快周六首輪賣 揚海4房天台特色戶1.3億沽 項目次高價
HADDON擬今加推 最快周六首輪賣 揚海4房天台特色戶1.3億沽 項目次高價
寶峰擬短期推 和式典雅現樓示範單位曝光
寶峰擬短期推 和式典雅現樓示範單位曝光
太古城特色戶925萬沽 業主蝕三成
太古城特色戶925萬沽 業主蝕三成
元朗租盤渴市 年輕夫婦2.65萬租山水盈3房
元朗租盤渴市 年輕夫婦2.65萬租山水盈3房
「金魚街」舖9000萬沽 呎價3.1萬 14年蝕14%
「金魚街」舖9000萬沽 呎價3.1萬 14年蝕14%