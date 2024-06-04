豐田等日本5車廠數據造假 6款車停售 涉安全測試違規

日本國土交通省周一公布，豐田為7款汽車進行認證時存在數據造假，當中包括3款目前生產的車型——Corolla Fielder、Corolla Axio及Yaris Cross的行人安全測試，提交了錯誤數據，並在皇冠（Crown）等4款已淘汰車型的碰撞測試，以違規改裝的車輛進行檢測。

豐田董事長承認忽視認證過程

關於違規問題，董事長豐田章男昨在東京召開記者會，承認「忽視了認證過程，在未有採取適當的安全程序前，大規模生產汽車」，為此「向客戶及所有汽車愛好者致歉」。受認證問題影響，一些著名諮詢機構建議豐田的股東，在本月稍後的股東大會，投票反對豐田章男連任董事長。

萬事得昨亦發出聲明，承認包括Mazda2 和 Roadster RF 在內，5款車型的碰撞測試存在不規範，當中3款車型已經停產。萬事得表示，內部技術驗證及重新進行的測試，確認相關型號的性能，符合正面碰撞時的乘客保護標準，暫毋須召回相關汽車。

萬事得將數據問題，歸因於員工對程序的誤解，而不是「有組織地掩蓋」問題。該公司表示，將承擔供應商因發貨中斷而產生的費用，並確保類似問題不再發生。

日本國交省發聲明稱，違規行為「損害了用戶信心，並動搖日本汽車認證系統的根基」。該部門的官員將於周二依據《道路運輸車輛法》，對位於愛知縣豐田市的豐田總部實地調查。當局亦會於稍後上門調查另外4家涉及認證不規範的車企。

恐進一步打擊日本汽車業信譽

豐田全資子公司大發工業（Daihatsu）去年底的一項內部調查顯示，其大部分車型未經過適當的碰撞安全測試。豐田的叉車製造商——豐田自動織機（Toyota Industries）已在1月暫停所有引擎出貨，原因是調查發現功率輸出數據涉及造假。這些事故觸發日本國交省下令85家車企及零件供應商，重新檢查其認證程序。

據日本國交省公布的數據，豐田、本田、萬事得、躍馬和鈴木過往生產的32個車型，均存在認證不規範問題，恐進一步打擊日本汽車業信譽。近年日產（日：7201）、萬事得和鈴木等也曾存出排放數據造假等醜聞。安全氣囊製造商高田（Takata）因產品瑕疵而引發的全球大規模回收，最終導致該公司於2017年申請破產。

（綜合報道）

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