按證公司轉蝕2.6億 年金保單按年跌32%

年金折現率降 推高保險合約負債

按證公司去年淨利息收入3.97億元，按年升11.5%；安老按揭（逆按揭）業務方面，公司年內批出797宗申請，按年跌15%。平均物業價值為540萬元，按年跌19%。平均每月年金則為1.49萬元，按年跌33%。年金業務方面，公司年內批出2205張保單，按年跌32%。總保費金額為16億元，按年跌36%。

按證公司去年其他收入達14.11億元，按年升逾1.32倍。其中主要由於來自存放於外匯基金的投資收益增至12.68億元，按年升逾1.38倍。按揭保險業務方面，新取用貸款額為831億元，按年跌22%，當中71%的新取用貸款額用於二手市場物業。

至於去年4月推出的「旅遊業界百分百擔保貸款專項計劃」及「跨境客運業百分百擔保貸款專項計劃」，截至去年底，共批出204宗申請，涉及的總貸款額約2億元。