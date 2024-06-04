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經濟

特專科企晶泰今起招股 李家傑4000萬認購

【明報專訊】醫藥研發公司晶泰科技（2888）宣布招股，為首間經上市規則第18C章上市的特專科技公司，由今日至7日接受認購，預計在下周四（13日）掛牌，擬發行1.87億股，招股價介乎5.03元至6.03元，最多集資11.3億元，入場費為6090.81元，獨家保薦人為中信證券。聯合創始人、執行董事兼主席溫書豪表示，通過18C申請上市過程沒有遇上困難，得到中證監、廣東和深圳政府，以及港交所（0388）等多方支持，期望今次發行「成功漂亮」，吸引更多全球最頂級科技企業來港通過18C上市。

入場費6091元 獲8基投力撐

晶泰科技為基於量子物理、人工智能和機械人驅動的醫藥研發平台，截至去年底，公司通過私募股權融資籌集7.32億美元（57.25億港元），上市後騰訊（0700）持股12.91%，中國人壽（2628）持股6.91%，紅杉資本中國基金創始人沈南鵬相關公司持有8.28%。

是次晶泰共獲8家基石投資者認購，按中間價計認購股份佔發售股份32.6%，包括恒基地產（0012）主席兼董事總經理李家傑以私人公司斥4000萬元認購。

晶泰科技去年收入按年增30.8%至1.74億元（人民幣，下同），淨虧損按年增32.51%至19.06億元。

首席財務官譚文康表示，大部分累積虧損來自可轉換可贖回優先股公允值變動，經調整虧損為5.22億元，按年增19.36%。展望將來，公司有生物科技、新藥物料、自動化合成等業務機遇，有信心可盡快扭虧為盈。溫書豪又表示，來港上市除了為集資外，香港作為國際化市場會有助推動業務，包括提升公司治理、公司形象，吸引國際人才等。

相關字詞﹕晶泰科技 特專科技公司 生物科技 人工智能

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