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經濟

港股6月開局升323點 科網車股跑出 高盛看好中資股 調高MSCI亞太指數目標價

【明報專訊】財新中國5月製造業採購經理指數（PMI）創近兩年新高，加上美聯儲局看重的核心個人消費支出（PCE）物價指數錄今年以來最小增幅，市場預料減息機會增加，美債息、美匯回軟，美股期貨做好，亞洲股市亦普遍上升。港股6月開局亦受捧，恒指最多曾升近500點，收報18,403點，升323點。息口敏感科技股上升，科指曾升最多3.5%，跑贏大市。外資大行繼續唱好，高盛上調MSCI亞太地區（除日本）指數目標，並稱中國股市的升勢可以持續。有分析預期，港股在急升及整固後，後市或趨橫行，在18,800點附近徘徊。

明報記者

恒指高開203點，報18,283點，已為全日低位，之後升幅擴大，最多升494點，高見18,573點，升幅達2.73%，收市升323點或1.79%，結束四連跌。科指曾升最多3.5%，是5月3日後最大升幅，收市升2.5%，報3784點。國指升2.2%，報6531點。

大市成交1323億 北水連續13日淨買

大市成交金額1323億元，較上日減少31%。北水連續第13日流入，昨淨流入34億元，較上日減少65%，金額是逾一周最少。全日北水淨流入最多股份為中移動（0941），錄淨買入達17.9億元。工行（1398）、中電信（0728）及騰訊（0700），則分別錄北水淨沽3.16億元、2.93億元及1.99億元。騰訊全日成交居首，達104.6億元。

重磅科網股做好，騰訊升4.2%；美團（3690）升3.7%；阿里巴巴（9988）、小米（1810）及京東（9618）升逾2%。電動車股受追捧，理想汽車（2015）、比亞迪（1211）升半成，為表現最好兩隻藍籌；蔚來（9866）亦升4%。

高盛將MSCI亞太地區（除日本）指數的12個月目標，從580點提高至615點，主要是因為上調盈利增長預測和對中國樂觀看法的驅動。受惠於積極的房地產和監管政策的出台，中國股市在近期回調之前漲幅高達32%，高盛認為當前估值不高且投資者倉位較輕，市場將因業績和政策的驅動而進一步上漲。

分析：後市或趨橫行

高盛又指出，近期已停止對中資地產股和銀行股低配的看法，因有更多有力度的政策出台，以及資產質量的風險降低。

信誠證券聯席董事張智威表示，港股昨上升主要因為財新數據好過市場預期，大戶在港股回調後，趁好消息補倉。預期後市會橫行，不會大升大跌，在18,800點附近徘徊。

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