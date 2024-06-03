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經濟
二手放大鏡

香港地產

半島豪庭交投穩 均呎企1.58萬

【明報專訊】紅磡區即將再有新樓盤推出發售，由於主打細單位，暫時對區內大型屋苑二手交投的影響不大。單位總數達1669伙的半島豪庭，自今年2月底全面「撤辣」後交投平穩，5月截至28日止錄得約3宗成交，平均成交實呎1.58萬元，代理估計，半島豪庭短期做價仍有上升空間。

明報記者 歐陽慧恩

美聯高級分區營業經理易秉中指出，半島豪庭第3座低層G室，實用面積462方呎一房設計、採開放式廚房，以700萬元易手、實呎15,152元；可留意是，同座中層G室，面積、間隔均與上述成交單位相若，於2月「撤辣」前以710萬元易手，扣除樓層因素，反映做價與「撤辣」前相若。

一房700萬沽 15年升值逾倍

上述新成交單位原業主，於2009年以338萬元購入，帳面賺362萬元或逾一倍。易指出，屋苑業主叫價平穩，雖然同區將有全新盤登場，但由於單位面積較細，客源與半島豪庭有別，料不會影響屋苑二手交投。

蔡少芬丈夫4400萬購爾巒洋房

另市場頻錄名人入市，其中名藝人蔡少芬及其丈夫張晉，早前就「撈底」入市；資料顯示，張晉較早前，以4400萬元購入元朗爾巒巴維拉大道雙號洋房，實用面積2562方呎、4房4套間隔，並設前後花園及私人車庫，實呎17,174元；原業主2016年以5151.5萬元一手購入，持貨7年，帳面蝕近752萬元或15%，連使費有機會實蝕約970萬元或19%。

另世紀21香港行政總裁吳啟民透過公司名義，以2900萬元購入北角半山賽西湖大廈第14座中層B室，實用面積1467方呎、4房1套房間隔、實呎19,768元；原業主早於1992年以3月558萬元購入，持貨約32年，帳面賺2342萬或4.2倍。

凱滙一手業主料損手18%離場

至於其他大型屋苑成交，中原分區營業經理廖忠堅表示，觀塘凱滙第2座中層K室，實用面積550方呎兩房間隔，以888萬元易手、實呎16,145元；原業主2018年12月以約1027萬元一手購入，帳面蝕139萬元或13.5%，連使費有機會實蝕約185萬元或18%。

另中原高級資深分區營業經理伍潔玲表示，荃灣灣景廣場高層H室，實用面積415方呎兩房間隔，放盤不足一周，以619.8萬元易手、實呎14,935元，呎價料為屋苑今年迄今最高；原業主2010年以303萬元買入作收租，帳面賺逾316萬元或一倍。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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