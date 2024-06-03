明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
睇樓速遞

香港地產

峻譽‧渣甸山環境靜 主攻兩房

【明報專訊】港島渣甸山為香港最知名傳統豪宅地段之一，向來是城中富豪及名人的聚居地，區內住宅單位的面積，向來動輒數千方呎起，以至數萬方呎的巨宅不等，而渣甸山鮮有全樓新盤供應，細單位更屬鳳毛麟角。中信泰富發展、位於大坑道135號的峻譽‧渣甸山，總共提供114伙，近七成單位屬兩房戶，最細單位實用面積435方呎，為同地段豪宅屋苑的罕見入門盤。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 黃志東

峻譽‧渣甸山由兩座組成，關鍵日期為2026年3月，樓花期長近兩年。屋苑所位處地段環境幽靜，亦鄰近天后及跑馬地等地區，擁有靜中帶旺的地利優勢。

總數114伙 樓花期近兩年

項目第1座提供實用面積逾1600方呎4房大戶，每層設兩伙，共有30個標準戶。兩房單位全數位於第2座，標準樓層每層5伙，其中實用面積435方呎兩房細單位，共設30伙，而兩房一套的「大兩房」則設45伙，另有9伙特色戶。不過，屋苑不設3房單位，「大兩房」及四房單位的實用面積相差約千方呎，分別瞄準「上車」及換樓市場。

糅合日本北歐簡約風

由於屋苑主打兩房戶，發展商亦開放兩個相關戶型的連裝修示範單位；其中以第2座8樓D室為藍本的示範單位，實用面積435方呎，採開放式廚房設計，採用糅合日本、北歐簡約風格的「JAPANDI」裝修格調，清新恬靜。單位客飯廳開則方正，設計師巧妙利用黑色電視櫃，配襯開放式廚房的櫥櫃用色，令單位用色得以互相呼應，同時使用大量木製家具及木紋地板，貫徹全屋裝修風格；客飯廳連接露台，可提高室內採光度。

浴室洋溢和式旅館感覺

睡房方面，其中一間房洋溢日式禪味設計，放置儲物櫃；主人房運用大量木材，帶出和諧氛圍，浴室加入傳統日式風格， 洋溢日式旅館感覺，貼合年輕一族的品味。

另一示範單位以第2座8樓A室為藍本，實用面積687方呎，兩房一套間隔，同樣採開放式廚房設計，以意式風格為裝修主調，主要採用柔和淺色為色調，同時以無主燈設計令室內光線更柔和。

開放式廚房設計時尚，櫥櫃配上曲尺形餐枱，並配備電磁爐、蒸焗爐、雪櫃、洗碗碟機、洗衣乾衣機等家電。至於單位原則的細房，在打通後設計成半開放式書房，令房、廳空間感同步提升；主人房連接套廁，亦設衣帽間，並採雙邊衣櫃設計。至於兩個浴室，均加入雲石元素貫徹格調，其中主人房浴室設偌大窗戶，提升室內通風及採光度。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

政府58億收回恒地北都495萬呎地 每呎補償1114元 恒地料獲利31億
政府58億收回恒地北都495萬呎地 每呎補償1114元 恒地料獲利31億
HADDON周末兩日收近200票 超額一倍
HADDON周末兩日收近200票 超額一倍
元點加點開幕 YOHO商場人流料升兩成
元點加點開幕 YOHO商場人流料升兩成
萊坊：零售前景不明 料業界今年放緩擴充
萊坊：零售前景不明 料業界今年放緩擴充
全‧城滙3房租3.3萬 高兩年前一成
全‧城滙3房租3.3萬 高兩年前一成
中海油攻綠色能源 拓AI增競爭力 持續投資風電光伏 冀明年減排150萬噸
中海油攻綠色能源 拓AI增競爭力 持續投資風電光伏 冀明年減排150萬噸
海上電網結合光伏 向油田居民供綠電
海上電網結合光伏 向油田居民供綠電
OPEC+延長減產至明年底
OPEC+延長減產至明年底
華僑銀行設專隊攻東盟大中華企業
華僑銀行設專隊攻東盟大中華企業
蔚來上月交付2萬輛新高 小米交付增23%
蔚來上月交付2萬輛新高 小米交付增23%
貝萊德Tony Kim：AI不斷創新 科技股看俏
貝萊德Tony Kim：AI不斷創新 科技股看俏
瑞銀Nicolas Gaudois：全球智能電話PC出貨量料續升
瑞銀Nicolas Gaudois：全球智能電話PC出貨量料續升
新吉奧房車受惠露營熱 毛利率升
新吉奧房車受惠露營熱 毛利率升
鄧成波家族兩物業同日被接管 零售王國漸瓦解 銀主收回屯門悅品酒店等
鄧成波家族兩物業同日被接管 零售王國漸瓦解 銀主收回屯門悅品酒店等
第四範式「先知AI平台」升級 助各行業建基礎大模型
第四範式「先知AI平台」升級 助各行業建基礎大模型
AI實時面容翻譯 助網紅拓國際市場
AI實時面容翻譯 助網紅拓國際市場
原經營短片背景廣告 與200多網紅合作
原經營短片背景廣告 與200多網紅合作
投資黃金方式選擇多 「黃金代幣」門檻低
投資黃金方式選擇多 「黃金代幣」門檻低
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：股價逆市升 比亞迪Call 23157
劉思明：股價逆市升 比亞迪Call 23157
張兆聰：勿輕視恒指周線頂現大陰燭
張兆聰：勿輕視恒指周線頂現大陰燭
張兆聰：TJX走勢跑贏美股可留意
張兆聰：TJX走勢跑贏美股可留意
伍禮賢：比亞迪電子購捷普資產 增長添動力
伍禮賢：比亞迪電子購捷普資產 增長添動力
涂國彬：金價續整固 時間換空間
涂國彬：金價續整固 時間換空間
投資者及理財教育委員會：留意利率變動 退休投資避險為上
投資者及理財教育委員會：留意利率變動 退休投資避險為上
袁國守：中字頭股成抗跌首選
袁國守：中字頭股成抗跌首選
謝偉銓：修正策略措施 推動全民減廢
謝偉銓：修正策略措施 推動全民減廢
善用父親節端午優惠享美食
善用父親節端午優惠享美食
沈永年：置業前先了解購房政策與稅費
沈永年：置業前先了解購房政策與稅費
富達國際：幣策或調整 亞洲高收益美元債吸引
富達國際：幣策或調整 亞洲高收益美元債吸引
許健生：多家虛產交易所撤港牌照申請
許健生：多家虛產交易所撤港牌照申請
陳正犖：美元未來3個月或溫和做好
陳正犖：美元未來3個月或溫和做好
溫傑：人工智能概念 可留意神州控股
溫傑：人工智能概念 可留意神州控股
袁國守：港股「六絕月」能否脫險？
袁國守：港股「六絕月」能否脫險？
林少陽：騰訊現估值至少有險可守
林少陽：騰訊現估值至少有險可守
技術取勝：恒地處200天線之上
技術取勝：恒地處200天線之上
李聲揚：領展折讓大 短期無意沽
李聲揚：領展折讓大 短期無意沽
蔡金強：煤炭股堅韌，why？
蔡金強：煤炭股堅韌，why？
艾雲豪：體育競技故事化助產業落地和變現
艾雲豪：體育競技故事化助產業落地和變現
李順威：美財政部減借款 或影響資金流向
李順威：美財政部減借款 或影響資金流向
劉思明：恒指反彈後或試16600點
劉思明：恒指反彈後或試16600點
瑞銀亞洲：推自家AI大模型 快手牛56690
瑞銀亞洲：推自家AI大模型 快手牛56690
摩根大通亞洲：資金部署淡倉 納指熊49548
摩根大通亞洲：資金部署淡倉 納指熊49548
周顯：日本陷「清舊債」期 美國續做「鴕鳥」？
周顯：日本陷「清舊債」期 美國續做「鴕鳥」？
王弼：美股整體估值過高須調整
王弼：美股整體估值過高須調整
曾淵滄：中國汽車股強弱分明
曾淵滄：中國汽車股強弱分明
湯文亮：如何幫助欠租租客
湯文亮：如何幫助欠租租客
陳永傑：商品通脹看升 減息添變數
陳永傑：商品通脹看升 減息添變數
廖偉強：內地人紛入市 突顯港優勢
廖偉強：內地人紛入市 突顯港優勢
布少明：租務旺季又至 次季租金料續升
布少明：租務旺季又至 次季租金料續升
馬泰陽：減息預期降溫 無礙樓市信心
馬泰陽：減息預期降溫 無礙樓市信心
半島豪庭交投穩 均呎企1.58萬
半島豪庭交投穩 均呎企1.58萬
可攜式癌症保障登場
可攜式癌症保障登場