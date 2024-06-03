馬泰陽：減息預期降溫 無礙樓市信心

回顧本年至今，一手市場自「撤辣」後百花齊放，不僅多個全新的大型新盤紅盤高開，打破悶局，部分貨尾亦以減價策略出擊，吸引市場目光；「撤辣」後一手成交量已連續3個月錄過千宗；綜合一手住宅物業銷售資訊網資料及市場消息，5月首30日一手成交量錄逾1300宗，雖較4月全月1800多宗下跌，但較去年全年平均約870宗仍高出逾五成。

另一方面，據土地註冊處資料顯示，5月首30日二手住宅（包括二手私人住宅及二手公營房屋）錄4327宗註冊，料全月註冊量錄約4500宗，雖然較4月全月5352宗下跌約16%，但仍將創14個月次高，並較去年全年平均約3022宗仍高出近五成。值得留意，鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，5月註冊個案一般主要反映4月市况。

整體住宅表現向好，樓價亦止跌回穩；據差餉物業估價署數據顯示，4月私人住宅樓價指數報308.7點，按月升0.3%，創4個月新高。租務市場方面，租金持續強勢，據差估署最新顯示，4月份私樓租金指數186.9點，較3月185.2點按月升0.9%。

筆者認為，市場預料美國減息步伐將進一步推遲，無疑令部分買家入市態度轉為審慎，拖慢樓市成交步伐；不過隨着物業市場租金持續上升，促使部分客人轉租為買，甚至吸引投資者入市，倘下半年減息步伐趨向明朗化，將為本港樓市帶來新一波動力。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]