布少明：租務旺季又至 次季租金料續升

租金節節上升的主因，自然與政府近年積極「搶人才」有莫大關係，其實除「投資移民」以外，其他入境「專才」計劃，如「高才通」等對於帶動樓市租買表現亦相當「給力」。據筆者與前線同事交流所得，發現不少專才到港後，較喜歡先選擇租樓，待較為熟悉香港生活環境後才行買樓。隨着未來愈來愈多人才到港，對本港物業衍生更多租買需求，假設當中有一成至兩成人考慮租樓或買樓，對樓市的正面作用已屬非同小可，致令近期租金水平一直居高不下。

此外，隨着本港即將踏入新一年的暑假租務旺季，一批由內地赴港的大專生，有力進一步撐起租務市場。根據美聯升學的統計數據，自從全面「撤辣」後，大量家長查詢赴港插班事宜，「全撤辣」後的平均每月查詢量，較「全撤辣」前大幅增加約40%，反映內地家長及學子，對本港教育環境趨之若鶩。最後值得一提，普遍專才們喜愛租住的地區，大多數是樓齡相對較新，以及鄰近各大學地區的屋苑，當中啟德區、將軍澳日出康城、黃竹坑、大埔白石角，以及紅磡區等，所以如果有意買樓收租者，上述地區的屋苑可考慮多加留意，租金水平相對較穩定之餘，物業保值力及升值潛力亦可望看高一線。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]