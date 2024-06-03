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經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：內地人紛入市 突顯港優勢

【明報專訊】政府「撤辣」後，一、二手的成交量急增，樓價亦有企穩迹象。不過，經過3個月左右的消耗，市場開始要「回氣」，這是正常現象，加上發展商接二連三減價出貨，令樓價繼續跌宕。減息時間不似預期，亦繼續令發展商、物業投資者，以及做生意的人都感受到壓力。在未來一段時間內，高息的惡性循環將香港消費力變得更差；香港人也唯有繼續北上，選擇較平價消費。

雖然現况未如人意，但筆者認為，香港的價值仍然會吸引到內地專才及高資產人士落戶。香港的價值在於很多方面的優勢，舉例說，香港食物監管非常嚴謹，港人的健康有賴於政府部門在食品監管方面的嚴格審查及篩選；又例如醫療系統也十分完善，兼且交通便利，香港地方細小，點對點之間的距離非常快捷，身體不適或緊急求救，都能快速到達醫院，得到完善設備的救治。港人能如此長壽，這兩項因素十分重要。治安方面，香港有完善的警隊，罪案率比不少大城市都低。香港有完善法律制度，保障市民公平公正審訊。對做生意人來說，得到商業上的公平對待，是投資與否的基礎。事實上，香港是國際城市，無論視野、機會及生活環境，都比很多內地城市佔優，很多內地人都喜歡香港的自由經濟及宜居的環境。

政府這幾年大力引入外來人才，漸見成效。內地人才來港的數量日益增加，對住屋需求是肯定的，同時，房地產也是他們投資目標。所以，未來一段時間，必定有大量內地人投資香港房地產。香港人只要做好自己，不斷改善服務，營商環境也會逐步轉好，當市場上瑣瑣碎碎的壞消息悉數消化後，樓市就更趨明朗化，成交量及樓價亦將出現第二波升勢。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

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