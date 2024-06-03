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經濟
2024年6月3日星期一
李聲揚 股市非常道
投資策略
政府58億收回恒地北都495萬呎地 每呎補償1114元 恒地料獲利31億
HADDON周末兩日收近200票 超額一倍
元點加點開幕 YOHO商場人流料升兩成
萊坊：零售前景不明 料業界今年放緩擴充
全‧城滙3房租3.3萬 高兩年前一成
中海油攻綠色能源 拓AI增競爭力 持續投資風電光伏 冀明年減排150萬噸
海上電網結合光伏 向油田居民供綠電
OPEC+延長減產至明年底
華僑銀行設專隊攻東盟大中華企業
蔚來上月交付2萬輛新高 小米交付增23%
貝萊德Tony Kim：AI不斷創新 科技股看俏
瑞銀Nicolas Gaudois：全球智能電話PC出貨量料續升
新吉奧房車受惠露營熱 毛利率升
鄧成波家族兩物業同日被接管 零售王國漸瓦解 銀主收回屯門悅品酒店等
第四範式「先知AI平台」升級 助各行業建基礎大模型
AI實時面容翻譯 助網紅拓國際市場
原經營短片背景廣告 與200多網紅合作
投資黃金方式選擇多 「黃金代幣」門檻低
環球經濟數據
劉思明：股價逆市升 比亞迪Call 23157
張兆聰：勿輕視恒指周線頂現大陰燭
張兆聰：TJX走勢跑贏美股可留意
伍禮賢：比亞迪電子購捷普資產 增長添動力
涂國彬：金價續整固 時間換空間
投資者及理財教育委員會：留意利率變動 退休投資避險為上
袁國守：中字頭股成抗跌首選
謝偉銓：修正策略措施 推動全民減廢
善用父親節端午優惠享美食
沈永年：置業前先了解購房政策與稅費
富達國際：幣策或調整 亞洲高收益美元債吸引
許健生：多家虛產交易所撤港牌照申請
陳正犖：美元未來3個月或溫和做好
溫傑：人工智能概念 可留意神州控股
袁國守：港股「六絕月」能否脫險？
林少陽：騰訊現估值至少有險可守
技術取勝：恒地處200天線之上
李聲揚：領展折讓大 短期無意沽
蔡金強：煤炭股堅韌，why？
艾雲豪：體育競技故事化助產業落地和變現
李順威：美財政部減借款 或影響資金流向
劉思明：恒指反彈後或試16600點
瑞銀亞洲：推自家AI大模型 快手牛56690
摩根大通亞洲：資金部署淡倉 納指熊49548
周顯：日本陷「清舊債」期 美國續做「鴕鳥」？
王弼：美股整體估值過高須調整
曾淵滄：中國汽車股強弱分明
湯文亮：如何幫助欠租租客
陳永傑：商品通脹看升 減息添變數
廖偉強：內地人紛入市 突顯港優勢
布少明：租務旺季又至 次季租金料續升
馬泰陽：減息預期降溫 無礙樓市信心
峻譽‧渣甸山環境靜 主攻兩房
半島豪庭交投穩 均呎企1.58萬
可攜式癌症保障登場
李聲揚：領展折讓大 短期無意沽
【明報專訊】都說經濟差，零售差。但領展（0823）去年的總收益、物業收入淨額，甚至分派金額，都是史上最高。但市值卻較高位蒸發一半有多，什麼回事？
相關字詞﹕
李聲揚
非常道
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陳永傑：商品通脹看升 減息添變數
廖偉強：內地人紛入市 突顯港優勢
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