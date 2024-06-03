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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：人工智能概念 可留意神州控股

【明報專訊】神州控股（0861）聚焦「大數據+人工智能」戰略，同時拓展中國及國外兩個市場，以「城市CTO+企業CSO」的模式發展，未來明顯能受惠中央「建立數字中國」國策。集團3個業務分部，包括提供大數據產品及方案服務，包括數據軟件產品銷售，以及圍繞數字城市、數字供應鏈、金融科技等場景的數據解決方案；提供軟件及運營服務，包括一站式端到端供應鏈營運服務，以及軟件開發、測試、運營維修等服務；提供信創及傳統服務，包括系統集成、電商供應鏈服務等（信創指信息技術應用創新）。

以去年毛利計，上述3個分部分別佔約35%、25%及41%；以增長計，提供大數據產品及方案服務是現時的收入動力來源，去年收入按年增加超過三成。回顧去年業績，整體營業收入182.77億元（人民幣，下同），按年增3%；經調整主營業務產生的歸母淨利潤3.01億元，按年增38%。此外，集團在手訂單充足，期內新簽約項目158.72億元，按年增22%；已簽未銷為82.88億元，按年增26%，支持業務長期發展，提升往後業績能見度。

有投資者或留意到，去年集團錄得歸母淨虧損，這點需略作解釋。根據管理層，負面因素包括聯營公司慧聰集團有限公司及小額貸款公司虧損，以及物業投資及理財產品計提減值。相關因素主要來自於非主營業務及資產，戰友們不宜因此錯判集團主營業務的營運情况及前景。

針對大數據產品及方案分部，近3年收入複合增長率達28%。受其帶動，集團整體業務結構進一步優化，過去3年此分部收入佔比由11%升至17%。扣除研究及開發成本、無形資產攤銷及商譽減值後，此分部去年盈利5.59億元，按年增14%。

中央於《2024 年政府工作報告》提出，要「深化大數據、人工智能等研發應用， 開展『人工智能 +』行動，打造具國際競爭力的數字產業集群」，此政策方向，有利集團業務擴張及產品需求。今年初集團成功中標長春新區智算中心項目，金額4.6億元。此外，集團已與Nvidia保持了長期深度的合作關係，未來還將更進一步深化合作，特別是在「人工智能+生物醫療」、「人工智能+智能汽車」等領域。

如果投資者希望於港股中涉足AI股份，神州控股是選擇之一。大家可待股價每次回調時分段吸納，並作中長線投資。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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