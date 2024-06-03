陳正犖：美元未來3個月或溫和做好

美元兌日圓未來3個月可能回落至152，未來12個月或進一步下試150。美國債息高企幫助美元兌日圓過去幾年飈升，不過隨着日本債息走高及美國債息開始走弱，美元兌日圓可能轉向下行。

日本股市推行對股東有利的改革，資金持續流入日股，亦可能成為日圓的支持。如果美國債息再度上升，或日本通脹顯著升溫反過來削弱日本債券實際收益率，是我們觀點的主要風險。

歐元未來3個月和12個月內或退守至1.05。歐洲央行官員言論和歐元區通脹降溫，支持我們對歐洲央行或於6月開始減息的看法，先於美聯儲行動，使歐元處於息差劣勢，拖累歐元回調。英倫銀行希望放鬆利率以支持經濟增長，未來3個月英鎊兌美元也可能偏淡，或跌至1.21水平，小心英國通脹持續或影響這判斷。

美國債息回調加上內地推出支持經濟政策提供了短期穩定性，限制離岸人民幣弱勢，美元兌離岸人民幣3個月內或小幅上漲至7.28。我們仍然看好澳元和紐元，相對持續的通脹壓力限制了兩國央行考慮提前減息的空間。

渣打香港財富方案高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]