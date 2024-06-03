富達國際：幣策或調整 亞洲高收益美元債吸引

朱蕾表示，大部分亞洲央行雖面對較高的實質利率，但為支持本地貨幣匯價，仍審慎考慮減息行動，等待聯儲局發出更明確的寬鬆貨幣政策信號，調整本地貨幣政策。

綜觀全球債市，朱蕾指出，亞洲高收益美元債券正提供吸引投資機遇。摩根亞洲信貸指數非投資級別指數顯示，亞洲高收益債券息差仍較過去20年平均水平高170點子，加上平均信貸評級達BB水平，平均年期為2.5年及孳息逾10厘，在目前全球息差收窄的環境下實屬罕見。亞洲高收益美元債券受惠於吸引的估值、適度的年期及穩健的基本面，自2023年第四季以來表現出眾。儘管中國房地產市場問題仍受關注，但對亞洲高收益債市影響有限，去年第四季內房債於亞洲債市佔比已由3年前的30%降至低於5%。

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