袁國守：中字頭股成抗跌首選

中央早前連番出招救市，但受惠板塊衝高一輪便無以為繼，內房如是，內銀亦如是；反觀，個別中字頭股繼續強勢，當中兩隻資源龍頭中海油和神華表現出眾，年初迄今分別累漲逾60%及40%，遠遠跑贏大市，即使上周三恒指插344點，兩者不但逆市上揚，還見52周新高。

中海油神華跑贏大市 估值仍合理

「 路遙知馬力」，無論港股年內是升是跌，此兩大資源股還是交出可觀成績，若信奉「有智慧不如趁勢」，中海油和神華會是不二之選。雖然兩股已累漲不少，神華短期更開始超買，14天RSI抽高至72水平，但兩者上升軌未受破壞前，中線仍可繼續看好，一旦回吐至10天及20天線不妨吸納。

况且，中海油和神華估值依然合理，前者預測市盈率6.4倍，股息率近6厘；後者預測市盈率12倍，股息率6.4厘，現時敘做一年港元定存大多不足4厘，加上下半年減息機會高於加息，吸引力顯而易見。再者，炎夏將至，電力需求勢增，預計煤炭供需將從寬鬆到平衡略偏緊，即煤價有望反覆向上，煤炭業務佔總收入近八成的神華可直接得益。雖然中銀國際下調神華2024至2026年盈利預測0.2%至0.3%，但屬行業內最輕微降幅，並將其目標價由32.91元上調至42.12元，以反映估值優勢，重申「買入」評級，屬業內唯一。

至於中海油，建銀國際繼續看好，預計在未來幾年，其盈利增長將在油氣產量強勁的背景下超過競爭對手，維持「跑贏大市」評級，目標價從21.3元上調至22元。

中資電訊股值得持有 中移睇80元

除了油股煤股，中字頭股中，還不妨吼實電訊股，3隻在本港上市的中資電訊股皆值得持有，論年初至今股價表現，中移動（0941）較聯通（0762）和中電信（0728）落後，但股息率則最高，達6.4厘。技術上，中移動5月中向上突破，升至75元遇阻力，隨後於73至75元窄幅上落，整固完成後有望向80元進發。

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[袁國守 投資心戰室]