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經濟
投資者及理財教育委員會 投資放大鏡

投資策略

投資者及理財教育委員會：留意利率變動 退休投資避險為上

【明報專訊】利率變動與經濟活動及投資表現息息相關，亦是投資的其中一項風險因素，因此對所有投資者而言都非常重要。利率走勢預期會掀動投資者的情緒，令投資市場變得波動，最近市場人士便討論到加息的可能。加息周期無論對個人借貸，還是投資，都帶來一定影響。其中，退休人士感受最深的，莫過於不少本港銀行調高了港元和某些外幣定期存款的息率，令不少特別是風險承受能力較低的投資者，重投「做定期」的懷抱。另外，一些退休理財工具的回報亦有所提升，吸引力增加不少。

此外，對股票投資者而言，應要留意利率變動可以是股市的利好，也可以是不利因素。一般而言，利率上調對那些負債水平高，或融資需求高的公司不利。

面對利率變動的不確定，不少退休人士都擔心投資會虧損，繼而蠶食退休積蓄；而完全不做投資，又怕錯失資本增值的機會。做投資雖然會有風險，但我們要明白，其實不做投資一樣會有風險，包括有來自長壽和通脹的財務風險。關於通脹，近年環球不少地方都面對通脹高企的問題。我們不應小覷通脹的負面威力，它會在不知不覺間蠶食金錢的購買力，令積蓄「縮水」。退休人士減低通脹風險的其中一個方法，就是透過投資為退休積蓄增值。

不投資有長壽及通脹財務風險

退休後沒有穩定的工作收入，單靠退休積蓄支持長達二三十年的退休生活，確實未必穩妥。不少退休人士認為退休需要有被動收入，會投資例如公用股或銀行股等收息股，賺取被動收入。不過，上市公司的派息並非必然，過往就有不少上市公司削減股息甚至不派息，當中包括一些傳統的收息股。因此買股收息，切勿單看股息率的高低，應要了解公司的盈利前景，以判斷公司未來能否保持派息，同時要留意公司有機會改變派息政策，影響投資者的投資回報。

宜分散投資 避免沾手不熟悉產品

退休人士有做投資的需要，但退休積蓄卻「蝕不起」，那麼，應該怎樣辦？做投資，永遠需要將風險管理放在首位，這對退休投資而言特別重要。退休人士做投資，適宜長線，透過複息效應帶動財富增長，同時減低短期市况波動的影響。一些短線的投資和操作，例如即日鮮、炒作消息、買賣窩輪和牛熊證等衍生工具，甚至是孖展買賣，應該避免。

另外，退休投資者應緊守一些投資的基本原則，包括分散投資、避免短線炒作、嚴守止蝕紀律和避免投資於一些自己不熟悉的投資產品，都是有效管理投資風險的方法。投資是財務策劃或退休策劃的一部分，做投資之前，我們要了解自己的財務狀况，包括可以做投資的本錢，以及知道自己需要達成的財務目標。大家可以利用投委會網頁上的退休計劃計算機，制定退休預算及了解個人的財務狀况。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[投資者及理財教育委員會 投資放大鏡]

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