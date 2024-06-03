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經濟

第四範式「先知AI平台」升級 助各行業建基礎大模型

【明報專訊】人工智能股第四範式（6682）旗下核心產品「先知AI平台」今年3月升級至5.0，為各行業建設基礎大模型及降低門檻。第四範式主席兼首席執行官戴文淵受訪時指出，公司核心產品與市面上語言大模型的能力不一樣，先知平台可通過生成式能力，為不同行業建構其基礎大模型，即使內地迎來AI大語言模型減價戰，公司亦不受影響。

他解釋，旗下先知大模型針對各個行業需求創建基礎大模型，例如是健康管理、能源、金融等重點行業，更好地幫助企業改善經營及決策管理。現時市場普遍做法是在通用大模型加入行業語料，訓練為垂直大模型（即針對某特定領域），但這些只是行業大語言模型，並非底層大模型，無法針對行業需求而生成業務所需資料。

稱內地太多大語言模型 料最終整合

他表示，現時內地存在太多大語言模型，相信最終會進行整合，而公司產品面對的絕大多數場景並非「說話」，可能是風險評估或健康評估的場景，此賽道上「沒有感覺到明顯競爭」，公司技術仍有着壁壘優勢。

AI自去年起成為市場熱話，戴文淵認為，去年是「不計回報期」，新技術出台令企業均投入資源，年中已開始回歸價值，相信今年已有四分一或三分一公司重新評估AI所帶來的價值。他解釋，AI及傳統IT投入的考量不一樣，後者是成本中心，應用落地後就着力節省成本；AI則可為客戶帶來回報，相信市場最終都會有一個評判標準，屆時更着重技術重心，對公司發展更加有利。

總用戶124個 冀留存率保持至少九成

他又指出，AI投入與宏觀經濟周期有一定關係，不過新技術不一定依據傳統邏輯來看，例如有助企業執行「降本增效」，提高生產力，有時各個應用領域更能應對市場變化。

截至今年3月底止，第四範式總用戶數為124個，標竿用戶數為54個。戴文淵表示，對總客戶數量未設下特定目標，更重視標竿客戶的增長，例如每年增加10至20名標竿客戶，以及留存率保持在九成或更高水平。

相關字詞﹕戴文淵 先知AI平台 第四範式 大模型 人工智能

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