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經濟

鄧成波家族兩物業同日被接管 零售王國漸瓦解 銀主收回屯門悅品酒店等

【明報專訊】已故「舖王」波叔鄧成波家族近年頻頻售產救亡，惟遇上本港樓市低潮難覓買家，最終個別物業慘遭接管。據本報所知，鄧成波家族最新5月17日兩項大型物業包括屯門建豐街4號悅品度假酒店（前身為有成工業大廈）及著名荃灣「死場」海濱廣場已雙雙遭工銀亞洲委託羅兵咸接管。

明報記者 方楚茵

不過，今次兩項大型物業被接管的背後，或與鄧成波四公子鄧耀邦（Jason）及五公子鄧耀昇（Stan）的商業王國崩塌有關。鄧成波的四公子鄧耀邦（Jason）曾在疫情前發展零售連鎖店「民生（Daily Manson）」及「正品堂（The Jasons Store）」，惟不敵疫情，現時「民生」已僅餘逸東商場一舖，正品堂更似乎已消聲匿迹。

抵押品荃灣海濱廣場亦遭接管

而據公開文件顯示，正品系公司之一的「正品商事有限公司」、「正品營銷有限公司」，以及經營民生的「正笙有限公司」在4月已遭法庭頒令強制清盤。正笙被清盤，除勢將影響民生餘下一間分店營運，更值得留意的是，2021年1月「正品商事有限公司」及鄧氏家族另外一些持股公司包括「華域投資」等曾向工銀亞洲借貸，並以持有悅品度假酒店的「百歲堂有限公司」作為二按抵押品。

上述的「華域」則持有「死場」海濱廣場，該公司亦曾遭「正品商事有限公司」向工銀亞洲抵押作二按及三按。四公子鄧耀邦的商業王國逐步瓦解下，亦令這些被用作抵押的家族物業慘遭接管。

而翻查紀錄，鄧成波家族近年賤價賣產，當中海濱廣場價格更是一劈再劈，仍乏人問津。據市場報道，此前鄧成波家族於2015年以約8.2億元購入海濱廣場，隨後於2022年初以約13億元放售，到去年5月的意向價已降至約12億元。及至去年再委託世邦魏理仕以公開招募意向書形式出售該物業，物業意向價已跌至9億元，變相較2022年放售，價累減近31%。

飲食業務收縮 多間分店執笠

至於屯門悅品度假酒店，2013年由鄧成波家族斥近5億元購入，前身為屯門有成工業大廈，其後活化改裝成酒店，並於2019年開業，成為鄧耀昇「酒店大亨」理想的一員。惟隨着家族財務轉差，2023年4月已委託戴德梁行獨家代理放售項目，意向價14.8億元，惟至今未獲承接，最終淪落至被債權人接管。

鄧成波家族資產曾高達800億元，且在商場涉獵甚廣，已由早年波叔炒舖經營飲食，轉至零售及酒店，故市場一直靜觀家族在密密賣產下，能否斷臂求生兼「鹹魚翻生」。但前景似乎未敢樂觀，以往波叔做大股東的知名連鎖酒家「鴻星」近年多舖已執笠，現時全港僅剩太子新世紀廣場一間分店。而另一品牌「東海」亦僅餘數間分店。

鄧耀邦在本月初，亦辭任東海、鴻星等公司的董事職務，由其太太劉綺婷接任為董事。

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