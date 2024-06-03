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經濟
封面故事

貝萊德Tony Kim：AI不斷創新 科技股看俏

【明報專訊】恒指上周下跌529點或2.84%，期內美股三大指數亦悉數下跌約1%，而美國7隻龍頭科技股（Magnificent 7）中僅英偉達（美：NVDA）及蘋果（美：AAPL）股價逆市上市。今期封面故事專訪貝萊德世界科技基金經理及科技行業投資主管Tony Kim及瑞銀投資銀行亞太區科技研究主管Nicolas Gaudois分析最新形勢。Kim指出，人工智能（AI）領域近來出現兩大突破，首先是出現可以處理及整合文字、聲音及影像等不同數據的多元模型（multi-modal ），令人工智能可以更接近人類般理解事物及反應，從而執行任務；第二是可以綜合分析複雜情景而作出決策的「人工智能代理人」（ AI agents）面世。故Kim相信，人工智能將會提升美國每個行業生產力及效率，推動經濟重大轉型，此過程中帶來大量投資機會。Gaudois則預測，全球智能手機及個人電腦今明兩年需求將持續復蘇。

明報記者 葉創成

雖然美股三大指數道指、標指及納指上周分別下跌0.98%、0.51%及1.1%，受惠人工智能熱潮去年股價曾同步向好、顯著跑贏大市的英偉達、微軟（美：MSFT）、蘋果、Google母企Alphabet（美：GOOG）、Meta（美：META）、亞馬遜（美：AMZN）及Tesla（美：TSLA），7隻龍頭科技股（Magnificent 7）今年以來股價轉趨分化後，上周更屬「跌多升少」，僅英偉達及蘋果股價逆市上升。

Magnificent 7今年來股價趨分化

截至今年3月底，貝萊德全球資產管理規模（AUM）高達10.5萬億美元，屬全球AUM最高的資產管理公司之一，而貝萊德世界科技基金經理及科技行業投資主管Tony Kim近日接受專訪，分析美國以至全球人工智能市場最新發展，《Money Monday》認為可以解釋何以英偉達股價上周逆市上升，值得讀者參考。因應監管規定，Kim在是次專訪中不會談及個股，而可以留意的是，根據4月基金報告，由Kim管理的「貝萊德新世代科技基金」的第一大持股是英偉達（見表），而最重倉的板塊便是半導體及半導體設備（見圖1），首四大持股均來自該板塊，投資地區以美國佔逾半。

AI料可用於決策 廣泛應用至不同領域

全球科技發展日新月異，由此亦帶來重大投資啟示，記者在是次專訪中向Kim請教：「你可以談談全球最近人工智能研發上有何突破，或有什麼發展引起你的注意嗎？」Kim就此亦分享精闢觀點：「前緣人工智能模型的發展不斷向前推進，繼續令人讚嘆的是由單一模型進展至多元模型的能力。這些多元模型可以處理及整合文字、聲音及影像等不同數據，可以更接近人類般理解事物及反應，從而執行任務，此進展意味着該系統可以對複雜數據進行綜合處理及分析，將顯著提升人工智能於不同經濟領域應用的潛力。」（ The ever-advancing progress of frontier AI models continues to impress, with the evolution from single-modal to multi-modal capabilities. These multi-modal models can process and integrate information from various forms of data, such as text, audio, and visual inputs, to perform tasks that are much closer to human-like understanding and responsiveness. This advancement significantly enhances the potential applications of AI across different sectors by allowing systems to interpret complex data in a holistic manner.）

「AI代理人」可綜合分析複雜情景

Kim續說：「另一項令人注目的突破是『人工智能代理人』此領域，與之前的聊天機械人主要處理簡單查詢及僅可在有限領域提供協助不同，『人工智能代理人』可以綜合分析複雜情景，進行理性分析，計劃連串行動，因此可以執行對『認知投入』要求更高的任務。以上能力將令人工智能由自動化執行日常任務，擴展至制訂策略及進行決策的角色。」（Another notable breakthrough has been in the realm of AI agents. Unlike their chatbot predecessors, which primarily handled simple queries or assisted with narrowly defined tasks, AI agents are designed to comprehend more complex scenarios, reason through them, plan a course of action, and execute tasks that require a higher level of cognitive engagement. This capability extends the use of AI from routine automation to roles that involve strategic planning and decision-making. ）

英偉達推Blackwell 運算力更強更節能

《Money Monday》認為，人工智能若要實現上述突破，其系統應用的晶片一定要具備更強的運算能力。而可以留意的是，英偉達於3月18日宣布推出Blackwell系統，賦能應用更有效率的大數據模型（large language models ），幫助全球各地的機構建立及運作實時的生成式人工智能（enabling organizations everywhere build and run real-time generative AI），而且亦耗用更少能源。

英偉達上月公布截至今年4月底、2024/25財年首季盈利優於預期，已帶動股價突破1000美元，上周五收報1096美元。向前望的話，由於英偉達於3月18日宣布推出Blackwell系統後，市場已對此寄予厚望，把英偉達截至今年7月底、2024/25財年次季每股盈利預測由5.871美元調高至最新的6.33美元（見圖2），今年8月英偉達料公布有關業績，值得投資者密切注視。

龍頭晶片股三大護城河：人才財力客戶

個別基金經理認為，即使英偉達目前在全球圖像處理器（Graphics Processing Unit、GPU）等人工智能晶片領域上的確獨佔鰲頭，但長遠來說也會出現強大的競爭對手，故英偉達近年由盈利急升帶來股價倍翻的神話始終也會有落幕的一天。

Kim認為，在全球人工智能生態系統中，很多公司都希望建立及鞏固本身的市場地位，因此競爭的確屬白熱化。Kim續說，與已擁有大量個人或企業訂戶的軟件公司比較，晶片及硬件公司經常也要面對更快的產品周期，而且生產上亦不時要面對挑戰，故晶片及硬件公司若要建立護城河的話，需要擁有大量人才、充足財務資源及龐大客戶基礎，這樣才可快速應對轉變、促進創新，以及保持市場地位，Kim表示：「龐大客戶基礎可帶來匯聚效應，相關強大營銷網絡吸引更多客戶，從而進一步提升市場地位。」

看長線的話，Kim強調，隨着人工智能此新興科技繼續演進，市場佔有率及行業領導地位遲早會出現改變，視乎哪些公司能否有效地運用資產及創新，以滿足客戶更複雜的要求。

料AI為運輸醫療製造業帶來革命

晶片股以外，Kim相信人工智能亦會繼續推動其他科技股的增長，Kim表示：「全球很多企業都需要在資訊科技解決方案上增加投資，才可以提升本身業務應用人工智能的能力，相關科技基建包括數據中心及網絡升級等。」

Kim總結，隨着人工智能科技不斷向前發展，將會提升美國每個行業的生產力及效率，推動經濟重大轉型：「此科技可以為企業創造機會，更緊貼客戶的需要及偏好，加強現有服務及提供嶄新服務。」Kim續說，人工智能料將會應用於汽車及機械人，提供更有智慧及更自動化的系統，複製人類某些勞動力，此先進技術亦可望為交通運輸、醫療護理及製造業帶來革命性的突破，過程中將提高安全度、減少人手出錯及提供更個人化的服務，而提供有關人工智能產品及服務的科技公司所賺取的收入料可穩步上揚。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕晶片股 英偉達（美：NVDA） 貝萊德世界科技基金 貝萊德科技行業投資主管Tony Kim

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