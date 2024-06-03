華僑銀行設專隊攻東盟大中華企業

懂中文熟悉中資 團隊50人

黃碧娟表示，過去10年印尼等地經濟較快發展、政治經濟環境穩定，加上地緣政治因素，帶動大中華企業加快投資。除了製造業外，內企以東盟作為銷售市場，東盟內部經濟轉型亦為中企帶來投資機會，例如印尼與內地相似，期望跳躍式發展至數碼化經濟，當地需要大量基建投資，加上人口年輕，因此內地不少電子商貿、金融科技、生物科技等對當地甚有興趣。馬來西亞檳城有60年半導體製造基礎，近期貿易環境吸引大型中外企業加大投資。

因應新經濟發展需求，黃碧娟表示最近一年多他們建立具有相關行業專業能力，在深圳增設技術、媒體和電訊（TMT）團隊，他們先接觸深圳科企再介紹到東南亞發展。由於國際企業續有除了在內地以外，建立多元化供應來源的「中國+1」以至「中國+N」的需求，新經濟行業專才亦開始幫助美國大型TMT公司發展東盟業務。

港10億更新科技平台增效率

華僑銀行上周公布今年至2026年會在大中華區投資15億元，其中10億元在港更新科技平台，黃碧娟表示將用於翻新核心系統，與集團有更佳連接，並加強附屬系統功能，例如讓客戶在同一系統管理不同地區的帳戶，有助提升效率並提供更多產品。

華僑銀行近期在東盟收購相當活躍，上月剛完成以1.91億坡元（約11.04億港元）收購澳洲聯邦銀行印尼業務交易，銀行亦宣布以1.4億坡元（約8.09億港元）全購大東方保險餘下11.56%股權。

對於會否也在大中華區併購，黃碧娟表示，會留意大中華、新加坡、馬來西亞、印尼等主要市場的機會。