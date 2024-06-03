OPEC+延長減產至明年底

助抵消對手產量大增

該油組公開文件顯示，同意阿聯酋明年1月至9月將原油產量逐漸增加每日30萬桶。另外，包括沙特阿拉伯和俄羅斯等的產油國，同意延長自願額外減產每日約220萬桶的安排至今年9月，以及將按月逐步退出自願減產行動，直至明年9月底。

對於會議同意延長減產安排，市場普遍預期油組延長減產安排有助抵消OPEC+幾個競爭對手產量大增，尤其是美國頁岩油鑽探商，以及作為主要消費國中國的經濟前景仍未明朗的影響。油價方面，雖然中東衝突威脅相關區域出口，4月原油價格一度飈升至每桶90美元以上，但其後價格開始回落。紐約期油上周五每桶價格收市報77.18美元，跌0.94%；布蘭特期油收市報81.37美元，亦跌0.62%。

該油組原定在維也納總部召開半年一次的例行會議，惟後來推後日子並改為線上舉行，而部分國家被要求於會議前派遣官員到沙特阿拉伯首都利雅德。

此外，彭博報道提及在OPEC+會議召開的同時，沙特阿拉伯政府已完成價值120億美元（約936億港元）的國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）（沙：2222）股票的出售，籌集資金以幫助應付大規模的經濟轉型計劃。

OPEC+從2022年底以來開始減少供應石油，試圖阻止油價下跌，目前透過聯盟整體減產和額外的自願減產，目前累計減產每日586萬桶，約佔全球需求的5.7%。