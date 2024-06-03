中海油攻綠色能源 拓AI增競爭力 持續投資風電光伏 冀明年減排150萬噸

明報記者 陳偉燊 廣西潿洲報道

中海油上周舉行媒體調研，到廣西潿洲的油田群光伏電站、管線及儲能電站實地參觀。集團公司代表指出，旗下湛江分公司在過去逾50年累計生產原油逾1.1億噸，並正經營26個在產油氣田。分公司亦於2023年發展非石化能源佔比已達12.3%，並爭取2028年佔比提高至逾25%；其開發中的南海西部油田3個區的儲量則近7億噸，今年計劃生產520噸，明年及2027年的目標產量則料分別達800萬及1000萬立方米。

目標5%至10%資本開支拓新能源

公司代表又稱，有信心整個集團於2025年實現減碳排量150萬噸。同時其亦着重提高內地的清潔能源比重，當中會在內地天然氣產量的佔比提高至30%至35%。另其亦着重火炬氣回收再利用，甚至推動分佈式新能源，建造包括海上風電及陸上風光（風電、光電）等綠色產業鏈，冀今年實現碳減排52.3萬噸。

儘管中海油每年預算5%至10%資本開支投入到新能源發展，今年資本開支亦達1250億至1350億元（人民幣，下同），但是公司代表不諱言：「過去未能達到目標，原因是在如物色風電場項目時，會遇到競爭，並遇到困難。」但是他們在推動甘肅甘南陸上風光互補等項目，仍然獲得批准並上網發電。無論如何其在投資時，若未達到其要求的門檻時不會獲批放行。

推動數智化 助綠色低碳轉型

在推動降本增效同時，中海油在今次調研罕見提及數智化發展，並着手運用人工智能。其公司代表明言推動數智化轉型，目的是提高核心競爭力，並希望幫助推動綠色低碳轉型，在過程中會不斷嘗試。其更舉例，在秦皇島32-6智能油田（2期）上線運行下，核心業務數字化覆蓋率達90%，年度降低成本2700萬元及增產近10萬噸；流花油田更首次採用颱風自控模式遠程操控運作，挽回產量約5萬噸。中海油續會在不同環節，探索運用人工智能，推進預測性維修，實現精益管理。

中海油於發展人工智能應用時，其無意單打獨鬥，公司代表明言：「要聯合央企、同業、上中下游及廠商，共同打造智慧化能源生態」才行。隨着ChatGPT、人工智能、大語言模型等應用出現，他說中海油已經成立一個新部門，冀在人工智能創新着手研究，幫助釋放生產力，「這對開發新模式、新業態會有無限可能。」