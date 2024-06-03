全‧城滙3房租3.3萬 高兩年前一成

內地專才3.2萬租海之戀3房戶

另外，美聯分行高級分區營業經理何振榮表示，荃灣海之戀1期8座高層A室，實用面積777方呎，3房1套連儲物室，獲內地專才家庭以月租3.2萬元承租，實用呎租約41元。業主2017年6月1293.5萬元一手購入，租金回報約3厘。

中原地產區域營業董事歐陽振邦表示，深水埗愛海頌2座低層F室，實用面積487方呎，兩房間隔，望內園景，以月租1.85萬元租出，實用呎租38元。業主於2020年1月804.2萬元一手購入，租金回報約2.8厘。

十大屋苑周末7宗成交 回落三成

踏入6月首個周末，二手交投仍處悶局。中原地產及美聯統計均顯示，十大屋苑周末錄7宗成交，按周回落30%，而中原則稱，當中4個屋苑錄零成交，包括紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、沙田第一城及東涌映灣園。

中原地產首席分區營業經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園過去周末交投比前周同期零成交稍改善，錄得一宗成交，位於R座中層14室，實用面積466方呎，兩房間隔，以613萬元易手，實呎13,155元，買家為外區客。原業主2013年4月560萬元買入，帳面獲利53萬元或9%。

[香港地產]