元點加點開幕 YOHO商場人流料升兩成

新地：商場須購物變娛樂 抗北上消費

新地租務部副總經理（租務）黃佩玲直言商場面對今年的市道「要努力，競爭幾時都有」，香港商場一定要轉型，需由購物改為娛樂，帶給顧客更多體驗才可衝出重圍。

新地稱，雖然6月1日開幕日天氣不穩定，但YOHO MIX及YOHO PLUS正式營運首天卻帶動整個YOHO系商場錄得共逾25萬人次到訪，創YOHO MALL開場以來最高單日人流紀錄，發揮項目協同效應。一連串新服務，再加上同系屋苑相繼落成，並有新港鐵站出口連接，亦成商戶進駐新商場的定心丸，「由去年起整個YOHO MALL共引入約60個新商戶，目前假日人流量約16萬人次，平日是14萬人次，期望新商場開幕後可提升約兩成。其實YOHO MALL人流量及營業額已回復至疫情前，不少香港商場都未能回復之前水平，但內地客消費力的確未回復至當年水平，所以營業額估計只獲高單位數升幅」。

4商場共125萬呎 設約430舖

商場最大新租戶是位於YOHO MIX地下商舖的內地品牌小鵬汽車，該舖面積逾6000方呎，為該品牌的大型專門店，現時YOHO MIX及YOHO PLUS出租率已逾八成半。事實上，YOHO MALL形點I、II開業多年，明年已屆10年，早已成為元朗地標，而最新的YOHO MIX及YOHO PLUS亦已於6月1日開幕，4商場合共約125萬方呎，提供約430間商舖，成為新界西北區最大型商場。疫情前商場因靠近口岸，成為自由行旅客的熱門購物地。

不過，疫後卻同樣因靠近口岸，面臨深圳平價消費挑戰。論價錢優勢，香港當然難「鬥平」。黃佩玲稱新地斥約2000萬元為商場設置新數碼服務系統，包括在場內設數碼客服員，而在YOHO MIX過萬方呎戶外廣場內，亦設可供市民免費街頭表演位置，區內屏幕及燈光系統會隨音樂改變，既可讓市民有一展所長地方，亦希望藉此吸引更多人流。戶外廣場亦設有特色園林區域及供兒童嬉戲的「棒棒糖公園」，更有位置供市民帶同寵物前來，甚至有為烏龜、雀鳥及蜥蜴等動物而設的罕有設施。除提供新硬件設施，商場亦要求商戶為顧客提供工作坊活動，「例如餐廳可以在空閒時間教顧客烹飪，很難得是牛奶冰室這類長時間繁忙的商戶，亦可提供教焗蛋撻工作坊」。

明報記者 歐陽慧恩

[香港地產]