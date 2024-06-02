馮其十：內地新能源車恐面對更多貿易壁壘

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經濟
2024年6月2日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
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【明報專訊】內地新能源汽車或將遭遇更多貿易壁壘。日前，G7財長和央行行長會議發表公報，指摘中國所謂「非市場政策和做法」，提出將監測所謂「產能過剩」的負面影響，並稱考慮採取措施確保公平競爭環境。
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