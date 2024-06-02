無人機進軍市場 有望分擔部分送遞工作

外賣員權益欠保障 引發黑工爭議

由於外賣員毋須高技術，配上送餐平台的自由制度，吸引不少人賺外快，但制度缺乏現代勞工保障，也不時引起員工反彈。

今年情人節，美國三大平台Uber、Lyft、DoorDash有大批外賣員集體罷工，控訴忍受不了每周80小時工作，且僅夠餬口。上月Deliveroo一眾外賣員亦聚集在倫敦總部門外，抗議收入過低，保障不足，形容工作是「摧毀靈魂」。

另一方面，平台制度也容易催生非法入境者做黑工。去年底時任英國移民大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）發函，督促當地三大送餐平台Deliveroo、Just Eat Takeaway（JET）、Uber Eats好好審查外賣員身分，須確保他們在英國合資格工作，又斥這種運作模式容許員工不經審查就共用帳戶，是不可接受。

據當地Deliveroo等送餐平台做法，自僱外賣員可交由他人替他們完成工作，但確保替身合資格工作的責任則落在外賣員身上。

經政府施壓後，上述英國三大送餐平台均同意，會直接審查當地外賣員的入境狀况。不過《金融時報》提出，送餐平台一旦向外賣員支付較高報酬，顧客不會願意支付外送食品的真正成本。

無人機送遞市場規模3年後料增1.6倍

面對上述問題，科技有可能是救星。早於2016年，美國無人機送遞公司已嘗試與7-11合作，用無人機送件到住戶家，同年與新西蘭Domnio合作送薄餅。近年亞瑪遜（美：AMZN）也推廣無人機送件。Statista預測，到2027年全球無人機送遞市場規模會增長至43.5億美元，較2023年升約1.6倍。

不過，送遞系統公司Routific指出，無人機勝在速度高、排放少，但不足處是大部分無人機只能運送5至25磅物件，不便運送大型食物。

[企業地球村]