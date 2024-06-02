明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
企業地球村

無人機進軍市場 有望分擔部分送遞工作

【明報專訊】零工經濟是送餐平台的賣點之一，以自由的僱傭制度吸引不少散工送餐，但因其制度特殊，勞工權益保障屢受質疑，同時被指摘成為黑工的溫牀。不過，無人機亦開始進軍送遞市場，有研究料全球無人機送遞市場4年內會增長近1.6倍，有望分擔部分送餐工作。

外賣員權益欠保障 引發黑工爭議

由於外賣員毋須高技術，配上送餐平台的自由制度，吸引不少人賺外快，但制度缺乏現代勞工保障，也不時引起員工反彈。

今年情人節，美國三大平台Uber、Lyft、DoorDash有大批外賣員集體罷工，控訴忍受不了每周80小時工作，且僅夠餬口。上月Deliveroo一眾外賣員亦聚集在倫敦總部門外，抗議收入過低，保障不足，形容工作是「摧毀靈魂」。

另一方面，平台制度也容易催生非法入境者做黑工。去年底時任英國移民大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）發函，督促當地三大送餐平台Deliveroo、Just Eat Takeaway（JET）、Uber Eats好好審查外賣員身分，須確保他們在英國合資格工作，又斥這種運作模式容許員工不經審查就共用帳戶，是不可接受。

據當地Deliveroo等送餐平台做法，自僱外賣員可交由他人替他們完成工作，但確保替身合資格工作的責任則落在外賣員身上。

經政府施壓後，上述英國三大送餐平台均同意，會直接審查當地外賣員的入境狀况。不過《金融時報》提出，送餐平台一旦向外賣員支付較高報酬，顧客不會願意支付外送食品的真正成本。

無人機送遞市場規模3年後料增1.6倍

面對上述問題，科技有可能是救星。早於2016年，美國無人機送遞公司已嘗試與7-11合作，用無人機送件到住戶家，同年與新西蘭Domnio合作送薄餅。近年亞瑪遜（美：AMZN）也推廣無人機送件。Statista預測，到2027年全球無人機送遞市場規模會增長至43.5億美元，較2023年升約1.6倍。

不過，送遞系統公司Routific指出，無人機勝在速度高、排放少，但不足處是大部分無人機只能運送5至25磅物件，不便運送大型食物。

[企業地球村]

上 / 下一篇新聞