沙特阿美次輪招股 集資最多131億美元

今次阿美招股，是在2019年首次招股集資300億美元之後，是次第二輪招股亦有望成為今年全球集資最大金額的售股上市集資行動。在是次招股中，所售股份將佔總股本的0.64%，除售股股東之外，阿美不會籌集得資金。機構投資者及零售投資者將各佔認購比例90%及10%。有關股份將於6月9日上市。售股股東按照協議，不能夠在未來6個月再出售手上股份，阿美亦不得在6個月內發行新股。完成招股後，沙特政府在阿美持股將降至81.548%。該集團在招股文件指出，擬按2018年作為基線，在2035年減少上游業務的碳集中度約15%。

外電又報道，阿美落實進軍巴基斯坦的零售市場，並入股當地燃料零售商Gas & Oil Pakistan，持股約40%。這是該集團在3月份時，參與下游燃料及潤滑油零售商Esmax Distribution SpA之後，另一在巴基斯坦市場的新投資。