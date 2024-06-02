明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

澳門上月賭收逾201億

【明報專訊】澳門博彩監察協調局公布，5月份博彩毛收入達201.88億元（澳門元，下同），按月上升8.8%，按年增長29.7%。這為2020年1月及自疫情以來，最高單月賭收水平，並符合市場預期。根據彭博的數據，分析員預期5月賭收增幅的中位數為30%。

按年增三成 內地五一黃金周帶動

5月份日均賭收達6.51億澳門元，比4月份的日均賭收6.18億元為高。今年5月份賭收上升，一般相信，與月初內地五一黃金周5天假期，內地遊客湧至，帶動賭收及消費不無關係。瑞銀較早前報告，單是五一檔期，日均賭收便達9.1億元，已經高於市場預期的7億至8億元水平。換言之，在檔期隨後26日日均賭收也達6.01億元。此前個別大行如花旗、Seaport Research均調高澳門賭收預測，前者估計5月賭收會創疫後單月新高，後者則調高預測至破200億元大關。

由今年初起計首5個月，博彩毛收入累計達到960.59億澳門元，按年亦大升49.9%，並隨此前基數增加，升幅按月遞減。按照疫情前歷年澳門賭收的走勢，緊接的6月份，一般情况下均較5月份為低，並且會在暑假月份7月至8月再度回升。根據彭博的行業指數表現顯示，澳門博彩股指數在5月份上漲4.57%，跑贏同期恒生指數1.78%的單月漲幅。

上 / 下一篇新聞