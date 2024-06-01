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經濟
2024年6月1日星期六
睇樓手冊
4月零售跌14.7%遠遜預期 4年最差 政府：去年基數高 協會：逾九成商戶料5月生意跌
銀行貸款按月跌1% 新批按揭飈逾五成
中國製造業PMI見49.5 重陷收縮
余偉文：金管局研助政府發人幣長債
許正宇：新資本投資者入境獲逾200宗申請
據指中央促增中東航線 國泰：無施加壓力
港股虎頭蛇尾 連跌4日險守18000 MSCI換馬推高成交至1918億 恒指兩周挫1300點
優博一手中籤率低見0.2% 暗盤價收市升28%
港交所：6年助300新經濟企業上市
中證監拒許家印申辯 恒大地產維持罰42億
彭博：匯控或7月底公布新CEO
保監：首季內地客新做保費按年升62%
IDG據報擬收購 香港寬頻最多升14%
美核心PCE通脹維持2.8% 消費放緩 個人開支意外跌0.1%
美緩向中東出口AI晶片 防中資間接獲取
日本一個月斥4886億撐日圓破紀錄
十大屋苑5月成交跌16% 8屋苑跌價 受撤辣效應減新盤低價搶客影響
CCL五連跌5個月首見 累跌逾2%
東涌缺租盤推高租金 東環3房呎租4個月升23%
首5月新盤8100宗成交 增四成
信和商場逾千萬推廣奧運活動
希雲大廈准延3個月強拍 底價維持24.25億
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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4月零售跌14.7%遠遜預期 4年最差 政府：去年基數高 協會：逾九成商戶料5月生意跌
銀行貸款按月跌1% 新批按揭飈逾五成
中國製造業PMI見49.5 重陷收縮
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首5月新盤8100宗成交 增四成
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希雲大廈准延3個月強拍 底價維持24.25億
周末睇樓好去處
4月零售跌14.7%遠遜預期 4年最差 政府：去年基數高 協會：逾九成商戶料5月生意跌
銀行貸款按月跌1% 新批按揭飈逾五成
中國製造業PMI見49.5 重陷收縮
余偉文：金管局研助政府發人幣長債
許正宇：新資本投資者入境獲逾200宗申請
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首5月新盤8100宗成交 增四成
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