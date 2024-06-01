東涌缺租盤推高租金 東環3房呎租4個月升23%

PARK YOHO呎租47元創新高

除東涌區外，新界西北區部分屋苑租金新亦錄得呎租新高個案。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗PARK YOHO Napoli 26座低層戶，實用面積233方呎，屬開放式連平台間隔，月租1.1萬元租出，實用呎租47.2元，呎租創屋苑新高。業主2019年8月544.82萬元一手買入，租金回報約2.4厘。王續稱， PARK YOHO本月錄約20宗租賃成交，屬元朗區期內租務成交最活躍屋苑，平均實用呎租約30元。

Bal Residence一房租1.53萬 呎租44元

新入伙盤觀塘Bal Residence首錄租務成交，中原分行經理郭麗娟表示，屋苑低層F室，實用面積349方呎，1房間隔，最新以月租1.53萬元租出，實用呎租約44元。業主去年8月以593萬元一手購入，租金回報3.1厘。郭氏續指出，市場現有6個租盤，全屬1房間隔，月租叫價由1.6萬元起。

另屯門NOVO LAND第2期早前入伙，美聯聯席區域經理李進豪表示，2A期Arreso 3座中層E室，實用425方呎，兩房間隔，獲租客以月租1.5萬元「零議價」承租單位，實用呎租約35.3元。租客為屯門醫院醫護人員，即睇即租。業主去年6月以624.8萬元一手購入單位，租務回報約2.9厘。