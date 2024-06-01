CCL五連跌5個月首見 累跌逾2%

【明報專訊】反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL持續下調。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL最新報143.78點，按周跌0.15%，見11周新低，是反映大型銀行取消按揭回贈及調高轉按息率，以及元朗The YOHO Hub II首輪沽清當周的市况。CCL連跌5周，為去年12月底近21周以來再現，累跌共2.12%，指數進一步逼近「撤辣」前143.02點低位。「撤辣」後11周CCL五升六跌，僅微升0.53%，差不多蒸發「撤辣」後所有升幅。
港島新界東率先跌穿撤辣前低位
楊又稱，受到新盤持續低價開售及銀行開始逐步收緊按揭打擊，二手交投放緩，樓價持續回軟。CCL短期目標6月底下試140點，現時相差3.78點或2.63%。CCL為逾7年半（即394周）次低，重返2016年11月初時的水平。
今周指數較2021年8月191.34點歷史高位跌24.86%，較去年4月168.4點高位跌14.62%，而今年暫時累跌2.33%。
4個分區指數方面，今周港島及新界東樓價續跌，並已跌穿「撤辣」前低位。港島報141.46點，按周跌2.35%，連跌3周共3.44%，指數為近8年新低，重返2016年8月底水平；新界東報155.37點，按周跌0.48%，指數屬逾7年新低，重返2017年3月初水平。另新界西報132.90點，按周升0.45%；九龍則報143.65點，按周升1.67%。