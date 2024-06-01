明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

十大屋苑5月成交跌16% 8屋苑跌價 受撤辣效應減新盤低價搶客影響

【明報專訊】政府2月底全面「撤辣」滿3個月，對樓市的刺激效用逐漸減退，加上一手盤持續以貼市價出擊搶佔購買力、美國減息依然「只聞樓梯響」等因素影響下，據中原統計，5月十大指標屋苑共錄約155宗成交，較4月約184宗下跌16%。此外，十大屋苑中，有八個屋苑5月平均成交實呎均報跌，其中被形容是「樓市寒暑表」的鰂魚涌太古城，5月平均實呎下挫一成至1.37萬元，屬跌幅最勁屋苑。業界分析指出，在沒有特別利好因素帶動下，預計6月十大屋苑市况不會太大起色。

明報記者 林可為

樓市辣招2月底全面取消後，一、二手物業交投曾相當暢旺，3月十大屋苑勁錄371宗成交，創3年按月新高，惟4月開始放緩，跌至184宗，而剛過去的5月進一步下挫至155宗，按月跌29宗或16%。換言之，5月成交宗數相比3月，下跌約58%；十大屋苑中，有七個的成交量下跌（跌幅21.4%至54.5%），其中鰂魚涌康怡花園跌幅最大，5月僅錄5宗成交，較4月11宗下跌54.5%。成交實呎方面，有八個屋苑均告下跌，跌幅由2.8%至10.4%不等，其中太古城5月平均成交實呎13,757元，較4月錄得15,361元下跌10.4%，屬呎價下調幅度最大屋苑，而屋苑5月共錄19宗成交，較4月跌36.7%。

太古城均呎按月跌逾一成最差

至於成交量上升的3個屋苑，其中兩個為上車樂園，包括沙田第一城及天水圍嘉湖山莊，5月分別錄21宗及30宗成交，按月增75%及57.9%，平均呎價按月分別升1.6%及2.9%，屬5月錄得呎價上升的僅有兩個屋苑。5月另一成交量上升屋苑為將軍澳新都城，錄10宗按月升42.9%，惟平均呎價13,985元，按月則跌4.1%。美聯營業經理王亦倫指出，嘉湖山莊景湖居第3座高層D室，實用面積544方呎3房戶，獲外區租客以468萬元承接，實呎8602元；原業主早於1998年248萬元購入，持貨約26年，帳面賺約220萬元或89%。 

第一城嘉湖新都城按月交投升

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，新盤低價搶佔購買力的攻勢未遏止，二手市場仍受壓，在沒有特別利好消息刺激下，料6月全月十大屋苑成交有機會再下挫一成，進一步跌至約140宗。陳估計，若下半年落實減息，整體二手市况要到8月左右，才會見明顯反彈。祥益地產總裁汪敦敬則表示，截至今年4月30日，香港貨幣供應量M3錄逾17.59萬億港元，較去年同期逾16.51萬億港元，按年增長6.55%，貨幣供應量反映潛在購買力、資金流動性，相信香港資產市場仍會面對資金氾濫的局面，料樓市仍將平穩向好發展。

相關字詞﹕康怡花園 太古城 新都城 嘉湖山莊 沙田第一城 十大指標屋苑 減息 全面撤辣

上 / 下一篇新聞