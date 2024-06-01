十大屋苑5月成交跌16% 8屋苑跌價 受撤辣效應減新盤低價搶客影響

明報記者 林可為

樓市辣招2月底全面取消後，一、二手物業交投曾相當暢旺，3月十大屋苑勁錄371宗成交，創3年按月新高，惟4月開始放緩，跌至184宗，而剛過去的5月進一步下挫至155宗，按月跌29宗或16%。換言之，5月成交宗數相比3月，下跌約58%；十大屋苑中，有七個的成交量下跌（跌幅21.4%至54.5%），其中鰂魚涌康怡花園跌幅最大，5月僅錄5宗成交，較4月11宗下跌54.5%。成交實呎方面，有八個屋苑均告下跌，跌幅由2.8%至10.4%不等，其中太古城5月平均成交實呎13,757元，較4月錄得15,361元下跌10.4%，屬呎價下調幅度最大屋苑，而屋苑5月共錄19宗成交，較4月跌36.7%。

太古城均呎按月跌逾一成最差

至於成交量上升的3個屋苑，其中兩個為上車樂園，包括沙田第一城及天水圍嘉湖山莊，5月分別錄21宗及30宗成交，按月增75%及57.9%，平均呎價按月分別升1.6%及2.9%，屬5月錄得呎價上升的僅有兩個屋苑。5月另一成交量上升屋苑為將軍澳新都城，錄10宗按月升42.9%，惟平均呎價13,985元，按月則跌4.1%。美聯營業經理王亦倫指出，嘉湖山莊景湖居第3座高層D室，實用面積544方呎3房戶，獲外區租客以468萬元承接，實呎8602元；原業主早於1998年248萬元購入，持貨約26年，帳面賺約220萬元或89%。

第一城嘉湖新都城按月交投升

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，新盤低價搶佔購買力的攻勢未遏止，二手市場仍受壓，在沒有特別利好消息刺激下，料6月全月十大屋苑成交有機會再下挫一成，進一步跌至約140宗。陳估計，若下半年落實減息，整體二手市况要到8月左右，才會見明顯反彈。祥益地產總裁汪敦敬則表示，截至今年4月30日，香港貨幣供應量M3錄逾17.59萬億港元，較去年同期逾16.51萬億港元，按年增長6.55%，貨幣供應量反映潛在購買力、資金流動性，相信香港資產市場仍會面對資金氾濫的局面，料樓市仍將平穩向好發展。