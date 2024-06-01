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經濟
國際金融

日本一個月斥4886億撐日圓破紀錄

【明報專訊】日本財務省昨公布的數據顯示，在4月26日至5月29日期間，日本當局合共動用9.7885萬億日圓（約4886億港元）干預匯市，以支撐日圓，是當局自2022年秋季以來首次入市干預，打破了該年9至10月動用約9.2萬億日圓進行干預的紀錄，干預規模歷來最大。

日本財務省綜合了過去5周的帳戶總值變化，但沒有提供每天明細，更詳盡的數據要待8月初公布。日圓兌每美元在4月29日失守160關口，刷新34年新低，卻在數小時內反彈至154水平，升幅超過3%，令市場強烈懷疑日本當局進行干預。日圓兌美元在5月1日再有類似波動，令外界揣測日本當局一周內兩度入市。日本財相鈴木俊一昨重申匯率穩定的重要性，並指出：「我們的基本立場沒有改變，將對匯市過度波動採取適當行動。」日圓兌每美元昨晚反彈至156水平；每百日圓兌港元維持在5算以下。

三菱日聯摩根士丹利證券的分析指出，這干預規模超出預期，反映日本緩解輸入性通脹的決心，當局仍可能會投入巨資進行干預。昨公布的東京都5月消費者物價指數（CPI，生鮮食品除外）按年升1.9%，升幅較4月高0.3個百分點。

由於日本與美國之間的利差持續較大，導致日圓偏軟。市場人士認為，除非有更明確的迹象顯示美聯儲將開始減息，又或日本央行更積極加息及減少買債，否則日圓較難扭轉弱勢。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕利差 鈴木俊一 日圓 干預匯市 日本

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