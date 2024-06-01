美緩向中東出口AI晶片 防中資間接獲取

累Nvidia周四跌4% 昨早段續挫

消息人士稱，目前未知美國對中東的國安評估需時多久，也沒有關於「大規模」出口的具體定義，不過美國官員尤其關注出口規模。據稱，延遲審批及進行國安評估的目的，是要讓美國政府有時間圍繞如何向海外供應先進晶片訂定全面戰略，並決定誰來管理及保護用於訓練AI模型的設備。

美國商務部出口管理負責人Thea Kendler本月早前訪問了阿聯酋、沙特、卡塔爾和科威特，商討技術管制問題。消息人士稱，她在阿聯酋表示，在半導體出口管制方面的合作取得進展。美國商務部的聲明表示，「保護國家安全」是其最優先的考慮，當局會透過跨部門合作，徹底調查先進技術的出口許可證申請，保護美國的技術生態系統。該部門去年10月將原本限制中國等少數國家的晶片出口限制，擴大至中東大部分地區。半導體企業需獲美國政府許可，才能向中東出口先進晶片及晶片製造工具。

彭博社指出，阿聯酋和沙特一直爭取成為中東地區的AI領袖，以減少對石油出口的依賴。兩國都視美國為重要的合作伙伴，其官員及公司均表示，將滿足美國的要求，與中國的供應鏈分開。

此外，沙特政府證實，計劃出售石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）（沙：2222）價值約120億美元（約936億港元）的股票，以推動大規模的經濟轉型。沙特阿美將於周日起配售15.45億股股票，相當於0.64%股權，預計發行價介乎每股26.7至29沙特里亞爾（約55.7至60港元），較周四收市價折讓最多7.9%。

（綜合報道）

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