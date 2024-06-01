IDG據報擬收購 香港寬頻最多升14%

傳中移亦對收購感興趣

不過，該報道強調IDG的相關討論仍進行中，最終未必達成協議。報道亦同時引述消息稱，中國移動（0941）亦對收購香港寬頻感到興趣。香港寬頻於截稿前未回覆本報查詢。據彭博今年3月報道稱，香港寬頻的股東當中私募股權公司安博凱（MBK Partners）和TPG Inc目標減少他們在該公司持股量，擬透過私有化，引入新投資者或利用香港寬頻的部分資產融資等方式實現。

香港寬頻於去年3月初表示，董事會透過私募股權公司I Squared Capital接獲一份初步非約束性函件，當中表明其有意與香港寬頻進行一項涉及可能提出要約的交易。倘交易進行，預期可能通過環球全域電訊（HGC）及其一間聯屬公司完成該交易。不過，香港寬頻於去年6月公布終止有關公司出售要約的討論。彭博引述消息指出，潛在要約人擬以超過10億美元（約78億港元）的估值收購，惟未能就估值達成一致。而去年4月亦有傳中移動對香港寬頻感興趣，但中移動發言人否認相關收購傳聞。