中證監拒許家印申辯 恒大地產維持罰42億

許家印：沒指使違法行為

許家印指出，認定恒大地產2019、2020年年報存在虛假記載，通過提前確認收入的方式造假與事實不符，且認定虛增收入、利潤、成本的數額有誤。恒大地產確認收入的方式符合企業會計準則規定的確認標準，中證監認定金額所依據的證據材料不符合證據形式。此外，恒大地產未披露定期報告是基於公司人員流失、審計機構解除合作關係等多方面因素綜合導致，對於恒大地產來說屬於不可抗力。加上相關違法行為是由他人具體組織實施，認定許家印授意、組織從事違法行為證據不足，亦沒有基於實際控制人身分指使他人從事違法行為。同時對於公司發債行為並不知情，對公司未按規定披露信息的行為不存在明知故意。

最後許家印指出，作為中國恒大（3333）董事局主席、董事長，恒大地產實際控制人，在其本人沒有明確表示放棄陳述、申辯和聽證權利的情况下，恒大地產單方面放棄的行為應認定為無效。

中證監：證據證安排造假

不過，中證監認為，經覆核案件違法行為沒有超過行政處罰時效，不予採納當事人有關案件超過行政處罰時效的申辯意見。不予採納當事人有關恒大地產不存在數據造假、未實施案涉違法行為的申辯意見。中證監指出，在案證據足以證明，許家印作為恒大地產董事長和實際控制人，安排、組織財務造假事項，例如對調整收入後的經營指標水平提出要求、決定採用何種指標數據等，該相關事項均是財務造假流程中的重要組成部分，直接導致恒大地產存在欺詐發行及年報虛假記載的違法行為。據此，認定其決策並組織實施財務造假，並對欺詐發行，以及年報虛假記載行為承擔責任。