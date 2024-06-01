港交所：6年助300新經濟企業上市

陳翊庭續稱，港交所將會繼續留意市場需要，以及參考其他交易所做法，但是她認為更重要為設法配合全球企業及投資者的上市融資和投資需要。

陳翊庭昨出席財新夏季峰會時提到，以往企業打算到港上市時，都被問到「你是否盈利？」而於港交所2018年上市機制完善的分水嶺前，該所主要服務傳統經濟企業如銀行及房地產企業，惟當時發覺認為需「因時制宜」，因金融畢竟需服務實體經濟，從而去留意「投資者愛投的是什麼」，以及「市場發展最為迅速行業是什麼」，為企業量身訂造上市機制。

稱快有特專科企上市

同時，陳翊庭亦提到，去年3月份港交所亦增加18C特專科技公司（俗稱18C）上市機制，她表示，相信很快有一宗上市案例，她亦提到18C為她離開上市部門的「最後一個作品」。

事實上，內地人工智能（AI）藥物研發公司晶泰科技，於上月26日通過港交所主板上市聆訊，為本港首家通過上市聆訊的特專科技公司。