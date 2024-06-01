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經濟

優博一手中籤率低見0.2% 暗盤價收市升28%

【明報專訊】GEM股優博控股（8529）公布招股結果，公開發售超額認購高達2502倍，獲3.88萬份申請，一手申請數目佔7831份，只有16份獲配股份，一手中籤率僅0.2%，需申請250萬股，即500手方穩獲一手，即涉資約151.5萬元。認購最多1250萬股的1137份申請中，各獲分配2.5萬股，中籤率0.2%。由於公開發售部分超額認購倍數高，觸發回補機制，公開發售股份數目升至6250萬股，佔發售股份總數45.45%。

該股暗盤價做好，在輝立最高見1元，較定價0.5元升1倍，收報0.64元，升28%，每手帳面賺約700元，成交額3060萬元。該股在富途暗盤收報0.59元，升18%，每手帳面賺450元。該股將於下周一在GEM掛牌。

汽車街首日最多升66%

另外，汽車街（02443）昨掛牌，股價逆市高見16.92元，較定價10.2元升最多約65.9%，收報12.94元，升26.8%，成交額1.1億元，每手200股帳面賺548元。

銷售麵粉產品的參花實業遞表申請上市，中泰國際為獨家推薦人。該集團去年純利4049.7萬元人民幣，跌10.5%，去年底資產負債比率166%，計劃集資用於購買設備提高產能及擴大銷售網絡等。台資德翔海運再遞表申請上市，去年純利約2071萬美元，跌98%，毛損約3379萬美元。

明報記者

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