港股虎頭蛇尾 連跌4日險守18000 MSCI換馬推高成交至1918億 恒指兩周挫1300點

中國移動（0941）逆市升2.5%，收報75.1元，成升幅最大藍籌，股價更見5年高位，成交額逾27億元。

中移5年高位 高盛看82.5元

高盛發表報告引述管理層維持全年指引，即收入及盈利穩定增長，EBITDA利潤率可能趨跌，因新科技研發開支升，雲業務及人工智能等未能短時間內轉化為回報，但EBITDA料受惠於折舊開支升幅較慢而保持增長。高盛預測該集團未來12個月目標價見82.5元，比昨天有約9.8%的潛在升幅。聯通（0762）升0.94%，收報6.42元，中國電信（0728）更升1.8%，收報4.48元。

新經濟股拖低大市，騰訊（0700）收市跌2.2%、美團（3690）跌3.5%，阿里巴巴（9988）跌1.84%，3股拖累恒指跌99點。阿里健康（0241）急跌8.6%，成跌幅最大藍籌。

5月藍籌「升幅王」由聯想集團（0992）以累升25.64%奪得（見圖），中國宏橋（1378）累升18.35%排第二大升幅，今年以來累升1倍。去年12月染藍的理想汽車（2015），則累跌24.86%成最大跌幅藍籌，藥明生物（2269）單月累跌18.92%，今年以來累跌62.36%成最傷藍籌。

分析：利好消息續支持港股

第一上海首席策略師葉尚志指出，在港股通紅利稅有望減免、互聯網龍頭公司季績勝預期，以及內地加大支持房地產政策力度等利好消息推動，港股5月急衝至19700點的9個月新高，但市場情緒從亢奮回復理性導致港股連跌兩周。

葉尚志認為，積累的利好消息續支持港股，估計市場進入揀選優質股階段。

明報記者