余偉文：金管局研助政府發人幣長債

【明報專訊】金管局總裁余偉文表示，香港未來幾年有很多基礎建設發展，料將出現融資需求，金管局將幫助政府處理發債，現正研究將政府發債的一部分，定為長期人民幣債券，如長達10年、15年，甚至20年期的人民幣債券，視乎其融資需求。他續稱，去年香港人民幣貸款及點心債發債額均有增加，人民幣國際化過去兩年進展特別快，尤其於實體經濟跨境貿易使用方面，現時有更多國家或地區使用人民幣貿易，如中東及東南亞均增加使用人民幣，產生投資需求。
中東東南亞增使用人民幣
金融科技方面，余偉文昨出席財新夏季峰會時提到，金管局對於央行數字貨幣（CBDC）有另一願景，為於批發層面推動以代幣化貨幣的結算（即wCBDC），先前宣布有關項目Ensemble，計劃將於今年第三季推出沙盒，將現實世界的資產進行代幣化；據金管局3月底公布，原定金管局初期目標為6月底推出wCBDC沙盒，即其沙盒推行或略為延遲。
余偉文續提到，香港為區內綠色債券的發行中心，去年於亞洲有超過三分之一的國際綠債為經香港安排發行。銀行貸款方面，去年香港發行的綠色貸款已超過500億美元。資產管理方面，香港亦有超過220個ESG基金，其資金管理規模超過1700億美元。