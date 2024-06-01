余偉文：金管局研助政府發人幣長債

中東東南亞增使用人民幣

金融科技方面，余偉文昨出席財新夏季峰會時提到，金管局對於央行數字貨幣（CBDC）有另一願景，為於批發層面推動以代幣化貨幣的結算（即wCBDC），先前宣布有關項目Ensemble，計劃將於今年第三季推出沙盒，將現實世界的資產進行代幣化；據金管局3月底公布，原定金管局初期目標為6月底推出wCBDC沙盒，即其沙盒推行或略為延遲。

余偉文續提到，香港為區內綠色債券的發行中心，去年於亞洲有超過三分之一的國際綠債為經香港安排發行。銀行貸款方面，去年香港發行的綠色貸款已超過500億美元。資產管理方面，香港亦有超過220個ESG基金，其資金管理規模超過1700億美元。