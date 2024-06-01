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經濟

中國製造業PMI見49.5 重陷收縮

【明報專訊】國家統計局公布，5月製造業採購經理指數（PMI）報49.5，是2月以來再次低於50進入收縮區，市場原本預期製造業PMI可自4月的50.4加快擴張至50.5。非製造業PMI報51.1，亦低於市場預期的51.5，連續兩個月擴張放緩。國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，受前期製造業增長較快形成較高基數，和有效需求不足因素影響，製造業景氣水平回落，非製造業則繼續保持擴張。

製造業PMI比重最大的兩項分類指數在5月均按月放緩，新訂單指數按月下跌1.5，3月以來陷入收縮的49.5（見圖），顯示製造業市場需求有所放緩，其中新出口訂單按月跌2.3至48.3；生產指數跌2.1至50.8，顯示企業生產擴張的速度放緩。就業分類指數報48.1，雖然按月上升0.1，但已連續15個月處收縮狀態。

分析：民企經濟活力不足

ING銀行大中華區首席經濟師宋林稱，中型和小型企業在兩個月後再跌入收縮區，今年民企經濟活力不足或繼續拖累中小企。在零售增長低於預期下，工業活動是內地經濟今年首四個月增長的主要來源，本月PMI數據令人失望，或為經濟增長發出警示信號。若然實際數據證實工業活動放緩，將會增加內地推出支持貿易、消費和投資政策的逼切性，以確保經濟達到5%的增長目標。

不過東亞銀行首席經濟師蔡永雄認為，內地經濟去年底至首季表現不錯，當局視乎經濟表現，至4月底和5月初才再推出股市、房地產等新一輪支持經濟措施，惟政策效果仍需時間體現，令5月PMI較4月呈然收縮，他認為純粹反映經濟復蘇的波動，而7月三中全會亦預期有後續支持措施，並不擔心之後內地經濟放緩。

5月生產擴張放緩，蔡永雄指50.8是較高的數字，經濟轉型會有傳統行業淘汰，不能因此認為顯示有產能過剩問題。4月內地出口表現不錯，會對製造業有一定支持，他預期今年製造業PMI會在50附近平穩地擴張，非製造業則受惠基建支持有較佳表現。

相關字詞﹕蔡永雄 宋林 中國經濟 製造業

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