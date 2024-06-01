銀行貸款按月跌1% 新批按揭飈逾五成

港銀人幣存款再突破萬億

4月本港人民幣資金池自2022年1月以來再突破萬億元，4月底本港銀行人民幣存款為10,882億元人民幣，按月急升15.2%，當局指主要反映企業資金流動，市場估計與早前傳中央呼籲國企把境內人民幣匯出派息有關。4月跨境貿易結算的人民幣匯款總額為12,570億元人民幣，按月增加2.21%。

4月港元貨幣供應量M2及M3均按月上升0.5%，按年均上升0.5%。經季節因素調整，4月港元貨幣供應量M1上升0.4%，按年則跌9.9%，部分反映投資相關活動。

金管局指出，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

按揭貸款拖欠比率維持0.09%

此外，樓市「撤辣」後交投回暖，帶動4月新申請按揭貸款個案按月增加11.7%至9629宗。4月新批出按揭貸款額按月急增52.4%至290億元，其中涉及一手市場交易批出貸款增加64.8%至111億元，涉及二手市場交易貸款增加64.2%至153億元。大行早前削減轉按交易回贈，4月所批出轉按貸款減少12.7%至26億元。

資產質素方面，按揭貸款拖欠比率與3月相同，維持於0.09%，經重組貸款比率維持於接近0%。